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"Шапекоэнсе" официально стал обладателем Кубка Южной Америки

5 декабря в 23:05

Бразильский клуб, игроки которого погиблии в авиакатастрофе, стал обладателем трофея без решающего матча.

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"Шапекоэнсе" получил трофей и деньги
twitter.com
"Шапекоэнсе" стад обладателем Кубка Южной Америки и двух миллионов долларов призовых, несмотря на то, что финальный матч против колумбийского клуба "Атлетико Насьональ" так и не состоялся. О таком решении сообщил официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Самолет разбился из-за нехватки топлива  на прошлой неделе в ночь с понедельника на вторник, когда команда направлялась в Медельин на первый поединок финала Кубка Южной Америки. По уточненным данным, в авиакатастрофе в Колумбии погиб 71 человек, включая 19 футболистов команды и главного тренера Кайо Жуниора. Выжили только три футболиста: голкипер Жаксон Фоллманн и защитники Алан Рускел и Элио Нето.

Лайнер принадлежал боливийской компании Lamia, а власти страны уже отстранили от должностей руководство двух служб - главного управления гражданской авиации страны и администрации аэропортов и вспомогательных службы воздушной аэронавигации.

Согласно последней информации, защитник Нето находится в критическом состоянии. В последние часы его состояние резко ухудшилось из-за легочной инфекции.

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Напомним, ранее бразильские клубы предложили разрешить "Шапекоэнсе" три года не вылетать из элитного дивизиона.

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Тэги Шапекоэнсе авиакатастрофа Колумбия футбол Кубок Южной Америки
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