ФИФА объявила номинантов на приз за лучший гол года

На награду имени Ференца Пушкаша претендуют десять футболистов.

Робсон-Кану забил свой гол на Евро-2016 walesonline.co.uk ФИФА назвала десятку номинантов на приз имени Ференца Пушкаша - игроку, который забил самый красивый гол по итогам года.

При составлении списка претендентов в расчет брались голы, забитые в период с 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2016-го. Проголосовать за один из голов можно на официальном сайте ФИФА.

На награду претендуют Марио Гаспар (сборная Испании), Хломфо Кекана (сборная ЮАР), Марлоне ("Коринтианс"), Лионель Месси (сборная Аргентины), Неймар ("Барселона"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Хал Робсон-Кану (сборная Уэльса), Данюшка Родригес (женская сборная Венесуэлы U17), Саймон Скрабб ("Атвидабергс") и Мохд Фаиз Субри ("Пенанг").

Награждение победителя состоится 9 января. В тот же день ФИФА назовет лучшего игрока мира по своей версии. Ранее были названы претенденты на звание лучшего игрока мира.