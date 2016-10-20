Суарес получил "Золотую бутсу"

Форвард "Барселоны" стал самым результативным игроком прошлого сезона.

Суарес забил 40 голов в чемпионате twitter.com

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес стал обладателем "Золотой бутсы" лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона 2015-2016.

Суарес в прошлом сезоне забил 40 мячей в чемпионате Испании. Согласно правилам проекта, гол в топ-чемпионатах Европы приносит 2 очка, поэтому уругваец стал обладателем награды с результатом 80 баллов.

"Я хочу поблагодарить "Барселону" за то, что я оказался здесь и достиг этого количества голов. Мои партнеры сыграли важную роль в моих забитых мячах. Было легко забивать, играя с ними. Но я не хочу умалять свои заслуги, ведь еще нужно забить. Я надеюсь, что смогу завершить свою карьеру в "Барселоне", - сказал Суарес.

Второе место в гонке за "Золотую бутсу" занял Гонсало Игуаин. На его счету 36 голов в Серии А за "Наполи" и 72 балла. На третьем месте расположился лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду - 35 голов и 70 очков. Читайте также: Роналду признан лучшим футболистом Европы прошлого сезона

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотой бутсы" стал Роналду.