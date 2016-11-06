Чемпионат Греции сильнее украинской Премьер-лиги - Чигринский

Экс-защитник сборной Украины сравнил два турнира.

Чигринский летом переехал в Грецию Dynamo.kiev.ua

Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский выразил мнение, что чемпионат Греции сильнее украинской Премьер-лиги

"Меня действительно впечатляет уровень чемпионата Греции, в том плане, что все команды очень крепкие. Я не хочу никого обижать, но я убеждаюсь, что чемпионат Греции сильнее УПЛ. Возможно сейчас, когда сократили количество команд в УПЛ, ситуация немного стабилизировалась, но я все равно понимаю, что ситуация не лучшая, многие игроки уехали в поисках лучшей жизни, клубы делают ставку на собственных воспитанников, понимая, что в ближайшее время они не будут ставить высоких задач, покупать хороших легионеров.

В Греции тоже хватает проблем, но таких больших я не заметил. Здесь есть 5-6 команд очень хорошего уровня. И мне это нравится. У нас пока не было не одной проходной игры", - сказал Чигринский.

Напомним, Чигринский перешел в АЕК летом этого года. В текущем сезоне он провел за АЕК семь матчей в чемпионате Греции и 1 игру в Лиге Европы. Все поединки украинец начинал в основном составе.