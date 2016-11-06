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Чемпионат Греции сильнее украинской Премьер-лиги - Чигринский

6 ноября в 13:31

Экс-защитник сборной Украины сравнил два турнира.

Чигринский
Чигринский летом переехал в Грецию
Dynamo.kiev.ua
Защитник АЕКа Дмитрий Чигринский выразил мнение, что чемпионат Греции сильнее украинской Премьер-лиги.

"Меня действительно впечатляет уровень чемпионата Греции, в том плане, что все команды очень крепкие. Я не хочу никого обижать, но я убеждаюсь, что чемпионат Греции сильнее УПЛ. Возможно сейчас, когда сократили количество команд в УПЛ, ситуация немного стабилизировалась, но я все равно понимаю, что ситуация не лучшая, многие игроки уехали в поисках лучшей жизни, клубы делают ставку на собственных воспитанников, понимая, что в ближайшее время они не будут ставить высоких задач, покупать хороших легионеров.

В Греции тоже хватает проблем, но таких больших я не заметил. Здесь есть 5-6 команд очень хорошего уровня. И мне это нравится. У нас пока не было не одной проходной игры", - сказал Чигринский.

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Напомним, Чигринский перешел в АЕК летом этого года. В текущем сезоне он провел за АЕК семь матчей в чемпионате Греции и 1 игру в Лиге Европы. Все поединки украинец начинал в основном составе.

По материалам: kp.ua
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Тэги Чигринский АЕК Премьер-лига
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