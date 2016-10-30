Премьер-лига: результаты матчей 13-го тура, видео голов, таблица

Лидирующая тройка одержала победы, "Ворскла" ушла от поражения в матче с "Александрией".

"Ворскла" и "Александрия" сыграли вничью ФК Ворскла

29 и 30 октября состоялись матчи тринадцатого тура украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" и "Динамо" одержали победы. "Горняки" во Львове в течение пяти минут забили два гола "Черноморцу", а киевляне разгромили "Карпаты" с дебютными голами молодых Беседина и Ореховского. Победу одержала и "Заря", которая справилась со "Звездой".

"Олимпик" впервые в сезоне обыграл "Волынь", взяв реванш за поражение в Кубке Украины. Драматичным получился матч "Ворсклы" и "Александрии". На дубль Яремчука (в том числе гол на восьмой секунде матча) хозяева ответили двумя голами в добавленное к матчу время. Также вничью закончился матч "Стали" и "Днепра".

Результаты матчей

"Олимпик" - "Волынь" - 2:1

Голы: Поступаленко, 31, Гришко, 52 - Дудик, 25

"Шахтер" - "Черноморец" - 2:0

Голы: Феррейра, 24, Дентиньо, 30

"Динамо" - "Карпаты" - 4:1

Голы: Беседин, 18, Вида, 28, Морозюк, 80, Ореховский, 84 - Завийский, 86

"Заря" - "Звезда" - 2:1

Голы: Петряк, 15, Кулач, 60 - Загальский, 90+1 (пен.)

"Ворскла" - "Александрия" - 2:2

Голы: Кобахидзе, 90+1 (пен.), Одарюк, 90+3 - Яремчук, 1, 21

"Сталь" - "Днепр" - 1:1

Голы: Комвалиус, 51 - Вакулко, 70

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Турнирная таблица