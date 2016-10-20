В Берлине завершились переговоры лидеров "Нормандской четверки"

Порошенко отправился в украинское посольство, а Меркель, Олланд и Путин приступили к обсуждению Сирии.

Меркель, Олланд и Порошенко почти пять часов обсуждали с Путиным Донбасс tvc.ru

В ночь на четверг, 20 октября, в офице федерального канцлера Германии в Берлине завершились переговоры глав государств

Начавшаяся в 19:30 по Киеву встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентами Украины, Франции и России Петром Порошенко, Франсуа Олландом и Владимиром Путиным продолжалась до 00:15, передает "Интерфакс-Украина".

После завершения переговоров Порошенко отправился в украинское посольство в Берлине, чтобы дать пресс-конференцию по итогам встречи. Олланд, Меркель и Путин приступили к обсуждению конфликта в Сирии.

Ожидается, что президент Украины выступит перед жкрналистами в ближайшее время.

Встреча в "Нормандском формате" началась вечером среду, 19 октября, с получасовой задержкой из-за опоздания Владимира Путина. Напомним, что Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

По итогам переговоров ожидаются выходы к прессе. Совместно выступят Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Петр Порошенко выступит в посольстве Украины в Германии.