Порошенко первым прибыл в резиденцию Меркель на переговоры "Нормандской четверки"

Путин, как обычно, опаздывает.

Порошенко первым встретился с Меркель перед началом встречи в "нормандском формате" Официальный твиттер Администрации президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в резиденцию федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине для участия в саммите глав государствавечером в среду, 19 октября.

Порошенко прибыл первым, на крыльце его попривествовала Меркель. Они пожали друг другу руки, и глава правительства ФРГ провела украинского президента в здание, передает УНИАН.

Следующим приехал президент Франции Франсуа Олланд, которого Меркель также лично встретила у входа. По непроверенной информации, президент России Владимир Путин снова опаздывает на встречу.

Ожидается, что после завершения переговоров к прессе выйдут только Олланд и Меркель.

Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.