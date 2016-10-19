Порошенко первым прибыл в резиденцию Меркель на переговоры "Нормандской четверки"

Путин, как обычно, опаздывает.
Порошенко прибыл первым, на крыльце его попривествовала Меркель. Они пожали друг другу руки, и глава правительства ФРГ провела украинского президента в здание, передает УНИАН.
Следующим приехал президент Франции Франсуа Олланд, которого Меркель также лично встретила у входа. По непроверенной информации, президент России Владимир Путин снова опаздывает на встречу.
Ожидается, что после завершения переговоров к прессе выйдут только Олланд и Меркель.
Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.
В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.ZN.UA