Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки"

Лидеры Украины, Германии и Франции скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.
"Продолжается встреча в трехстороннем формате, стороны координируют позиции накануне саммита в "нормандском формате", – сообщили в пресс-службе президента Украины.
Трехсторонним консультациям предшествовала беседа Порошенко с Меркель.
По предварительной информации, президент России Владимир Путин опаздывает на встречу лидеров "Нормандской четверки".
По итогам переговоров ожидаются выходы к прессе. Совместно выступят Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Петр Порошенко выступит в посольстве Украины в Германии.
Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.
В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,