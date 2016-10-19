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Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки"

19 октября в 19:30

Лидеры Украины, Германии и Франции скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

 

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Порошенко, Меркель и Олланд проводят трехсторонние консультации перед саммитом «Нормандской четверки»
Администрация президента
В Берлине вечером в среду, 19 октября, состоялись переговоры федерального канцлера Германии Ангелы Меркель с президентами Украины и Франции Петром Порошенко и Франсуа Олландом. Встреча лидеров трех государств началась в 18:40 по Киеву в здании офиса федерального канцлера Германии, передает "Интерфакс-Украина".

"Продолжается встреча в трехстороннем формате, стороны координируют позиции накануне саммита в "нормандском формате", – сообщили в пресс-службе президента Украины.

Трехсторонним консультациям предшествовала беседа Порошенко с Меркель.

По предварительной  информации, президент России Владимир Путин опаздывает на встречу лидеров "Нормандской четверки".

По итогам переговоров ожидаются выходы к прессе. Совместно выступят Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Петр Порошенко выступит в посольстве Украины в Германии.

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Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги нормандский формат ФРГ Франция РФ Украина Олланд Меркель Порошенко
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