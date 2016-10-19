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Переговоры "Нормандской четверки" продолжаются уже три часа

19 октября в 23:06

По плану, встреча должна была закончиться еще полчаса назад.

нормандский формат переговоры
Порошенко, Меркель, Олланд и Путин уже три часа разговаривают.
Официальный твиттер Администрации президента Украины
В федеральной канцелярии ФРГ продолжаются переговоры при участии канцлера Ангелы Меркель, президента Петра Порошенко, французского лидера Франсуа Олланда и президента России Владимира Путина.

Хотя планировалось, что встреча закончится в 22:00 по Киевскому времени. После этого участники должны были выступить с заявлениями перед прессой. Однако диалог продолжается до сих пор.

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Встреча в "Нормандском формате" началась с получасовой задержкой из-за опоздания Владимира Путина. Напомним, что Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Путин переговоры Меркель Порошенко
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