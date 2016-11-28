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Святошинский суд завершил видеодопрос Януковича

28 ноября в 19:11

Беглый президент заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Виктор янукович1
Подозреваемый в госизмене Янукович пообещал сотрудничать со следствием
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в Святошинском суде Киева подошел к концу.

"Святошинский районный суд Украины констатирует полное исчерпывающее выполнение Ростовским областным судом РФ запроса об оказании международной помощи в части допроса свидетеля Виктора Януковича, который считается законченным", – заявил председетельствующий судья вечером в понедельник, 28 ноября.

Янукович в завершение своего выступления заявил о готовности сотрудничать со следствием и судом.

"Я всегда готов к сотрудничеству. И со следователями, и с судом. Я считаю, что это дело принципиальное для украинского общества. И принципиальная не только для потерпевших, а и для пострадавших правоохранителей", – заверил президент-беглец.

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Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

По материалам: ZN.UA , 112 Украина ,
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Тэги Янукович Беркут Евромайдан допрос суд
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