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Допрос Януковича: онлайн-трансляция

28 ноября в 13:00

В Святошинский суд уже приехал автозак с "беркутовцами".

Виктор Янукович
Святошинский суд снова попробует добросить Януковича
Михаил Дзябенко / АиФ-Ростов
Святошинский районный суд Киева в понедельник, 28 ноября, допросит бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетелей по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Бывший президент будет давать показания из здания Ростовского областного суда по видеоконференцсвязи. Начало было запланировано на 13:00.

В самом здании суда уже находится свыше сотни представителей СМИ. Под зданием суда также находится несколько десятков человек. Беркутовцев уже доставили в суд.


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Это уже вторая попытка допросить Януковича.  Напомним, что 25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича.

В результате Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги суд Янукович Святошин допрос Беркут Евромайдан
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