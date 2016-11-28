Допрос Януковича: онлайн-трансляция

В Святошинский суд уже приехал автозак с "беркутовцами".
Бывший президент будет давать показания из здания Ростовского областного суда по видеоконференцсвязи. Начало было запланировано на 13:00.
В самом здании суда уже находится свыше сотни представителей СМИ. Под зданием суда также находится несколько десятков человек. Беркутовцев уже доставили в суд.
Это уже вторая попытка допросить Януковича. Напомним, что 25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича.
В результате Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.ZN.UA