Прокурор заявил о наличии доказательств неправдивости показаний Януковича

В частности, у гособвинения есть все материалы, подтверждающие встречи экс-президента с Сурковым, которые он отрицает.
"На конкретные вопросы он не отвечает. По закону, он сначала должен ответить на вопросы стороны защиты, затем озвучить свою речь, потому вопросы ставим мы – обвинение. Он давал либо же неправдивый ответ, либо же отказывался на них отвечать", - сказал Донской журналистам у здания Святошинского райсуда Киева, где проходит допрос Януковича в режиме видеоконференции.
Прокурор пояснил, что задача обвинения была показать "никчемность свидетельств" экс-президента.
"Я думаю, нам удалось это сделать. Он не смог конкретно пояснить ни одно обстоятельство по событиям, относительно которых ему ставили вопрос… Я думаю, никто из нас не получил ответ на вопрос, как он 23 февраля в 3.51 утра попал в Ейск, что в РФ, откуда его уже военным самолетом назад возвращали в Крым. Также мы не получили ответ на вопрос по поводу того письма о ведении российских войск. А это для нас было очень важно, так как события 20 февраля и это письмо- это звенья одной цепи, где был один умысел", - отметил Донской.
Кроме того, по данным обвинения, экс-президент предоставлял недостоверную информацию. В частности, о встречах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
"Все то ключевое, о чем мы хотели спросить – мы либо не получили ответ, либо же откровенно лживые ответы, в частности касательно Суркова. Они с Сурковым встречались в Межигорье, у нас есть конкретное время, день и время. Янукович утверждает, что контактов с Сурковым у него не было. Это неправда. У нас есть все материалы, чтобы подтвердить это. И процессуальным способом, когда надо будет сделать оценки этого допроса, мы докажем, что этот допрос недостоверен, и ответы на наши вопросы недостоверны", - подчеркнул Донской.
Представитель Генпрокуратуры отметил, что Янукович был вызван на допрос стороной защиты. И поскольку его пригласила защита, задача гособвинения состояла в том, чтобы опровергнуть все то, что это лицо говорило.
Ранее во время допрос Виктор Янукович заявил о том, что ничего не помнит: ни разговора с Путиным во время штурма Майдана, ни встреч с Сурковым.
Напомним, Святошинский районный суд Киева сегодня, 28 ноября, проводит допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".Интерфакс-Украина