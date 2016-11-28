Прокурор заявил о наличии доказательств неправдивости показаний Януковича

В частности, у гособвинения есть все материалы, подтверждающие встречи экс-президента с Сурковым, которые он отрицает.

Янукович не отвечает на конкретные вопросы ТАСС

Начальник отдела Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Алексей Донской заявил о наличии в распоряжении гособвинения доказательств того, что в ходе допроса экс-президент Украины Виктор Янукович дал неправдивые свидетельские показания.

"На конкретные вопросы он не отвечает. По закону, он сначала должен ответить на вопросы стороны защиты, затем озвучить свою речь, потому вопросы ставим мы – обвинение. Он давал либо же неправдивый ответ, либо же отказывался на них отвечать", - сказал Донской журналистам у здания Святошинского райсуда Киева, где проходит допрос Януковича в режиме видеоконференции.

Прокурор пояснил, что задача обвинения была показать "никчемность свидетельств" экс-президента.

"Я думаю, нам удалось это сделать. Он не смог конкретно пояснить ни одно обстоятельство по событиям, относительно которых ему ставили вопрос… Я думаю, никто из нас не получил ответ на вопрос, как он 23 февраля в 3.51 утра попал в Ейск, что в РФ, откуда его уже военным самолетом назад возвращали в Крым. Также мы не получили ответ на вопрос по поводу того письма о ведении российских войск. А это для нас было очень важно, так как события 20 февраля и это письмо- это звенья одной цепи, где был один умысел", - отметил Донской.

Кроме того, по данным обвинения, экс-президент предоставлял недостоверную информацию. В частности, о встречах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"Все то ключевое, о чем мы хотели спросить – мы либо не получили ответ, либо же откровенно лживые ответы, в частности касательно Суркова. Они с Сурковым встречались в Межигорье, у нас есть конкретное время, день и время. Янукович утверждает, что контактов с Сурковым у него не было. Это неправда. У нас есть все материалы, чтобы подтвердить это. И процессуальным способом, когда надо будет сделать оценки этого допроса, мы докажем, что этот допрос недостоверен, и ответы на наши вопросы недостоверны", - подчеркнул Донской.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что Янукович был вызван на допрос стороной защиты. И поскольку его пригласила защита, задача гособвинения состояла в том, чтобы опровергнуть все то, что это лицо говорило.

Ранее во время допрос Виктор Янукович заявил о том, что ничего не помнит: ни разговора с Путиным во время штурма Майдана, ни встреч с Сурковым.

Напомним, Святошинский районный суд Киева сегодня, 28 ноября, проводит допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".