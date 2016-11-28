Луценко объявил Януковичу подозрение в госизмене

Представители Военной прокуратуры уже вручили адвокату экс-президента соответствующее уведомление о подозрении.

Адвокату Януковича вручили уведомление о подозрении экс-президента в госизмене Андрей Товстыженко, ZN.UA

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу объявлено подозрение в государственной измене.

"Учитывая то, что Янукович находится за пределами Украины и фактически скрывается от правоохранительных органов Украины, содержание подозрения объявлено устно, а само сообщение о подозрении сегодня час назад разослано на все известные адреса пребывания Януковича, а также … будет вручено адвокату последнего", - сказал Луценко.

После этого представители Военной прокуратуры вручили адвокату Януковича уведомление о подозрении в совершении преступления.

Святошинский районный суд Киева в понедельник, 28 ноября, допрашивает бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетелей по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут". Смотрите онлайн-трансляцию на ZN.UA.