Суд отказал Ефремову в освобождении

Печерский районный суд Киева отказал в ходатайстве относительно освобождения бывшего депутата из-под стражи.

Ефремов останется под стражей УНИАН

Сторона защиты бывшего народного депутата фракции Партии регионов седьмого созыва Верховной Рады Александра Ефремова заявляет, что срок содержания под стражей их подзащитного истек еще сегодня утром, 24 ноября.

При этом Печерский районный суд Киева отказал в ходатайстве относительно освобождения экс-депутата из-под стражи.

"Судья отказал в ходатайстве защиты по поводу освобождения Ефремова из-под стражи", - написала журналистка "Радіо Свобода" Алина Швыдко в Twitter.

Она отметила, что судья также отклонил ходатайство об освобождении Ефремова из "клетки".

Адвокаты обвиняемого в сепаратизме и создании террористической организации "ЛНР" Ефремова заявили, что срок его содержания под стражей истек 24 ноября в 7.28 утра и он уже несколько часов свободен.

Сам Ефремов в суде заявил, что "не принимал участия в подготовке и проведении "референдума" в Луганской области".



Суддя відмовив у клопотанні захисту щодо звільнення Єфремова з-під варти, а також відмовив у клопотанні щодо звільнення з клітки. — Alina Shvydko (@AShvydko) 24 листопада 2016 р.

Ранее сообщалось, что заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению ходатайства продления ареста народного депутата прошлого созыва Рады Александру Ефремову, срок действия которого истекает 24 ноября, отложено до рассмотрения вопроса об отводе судьи.

Ранее апелляционный суд оставил Ефремова в СИЗО, отбросив его жалобу на решение суда. Подозреваемый, в свою очередь, выразил возмущение решением суда, а также выдвинутыми против него обвинениями.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.