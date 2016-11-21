Суд снова перенес слушание по продлению ареста Ефремова

В заседании суда был объявлен перерыв до момента, когда автоматическая система определит нового судью.

Срок действия ареста Ефремова истекает 24 ноября facebook.com/LarysaSargan

Заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению ходатайства продления ареста народного депутата прошлого созыва Рады Александру Ефремову, срок действия которого истекает 24 ноября, отложено до рассмотрения вопроса об отводе судьи.

"На заседании в понедельник сторона защиты заявила отвод секретарю судебного заседания в связи с ненадлежащей организацией процесса, а затем - прокурору, поскольку считает его ангажированным. Судья Владимир Карабань отклонил эти ходатайства и после обеденного перерыва один из адвокатов Ефремова Евгений Солодко заявил ходатайство об отводе судьи", - сказал адвокат Андрей Смирнов.

Он добавил, что после этого в заседании был объявлен перерыв до того момента, когда автоматическая система распределения дел определит судью, который будет рассматривать ходатайство об отводе.

Ранее апелляционный суд оставил Ефремова в СИЗО, отбросив его жалобу на решение суда. Подозреваемый, в свою очередь, выразил возмущение решением суда, а также выдвинутыми против него обвинениями.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.