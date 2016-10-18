Апелляционный суд оставил Ефремова в СИЗО

Решение Печерского суда о продлении ареста экс-депутата до 24 ноября осталось в силе.

Ефремов пробудет в изоляторе, как минимум, до конца ноября УНИАН

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созывадо 24 ноября 2016 года.

На заседании во вторник, 18 октября, суд принял решение оставить в силе решение Печерского суда о продлении ареста Ефремова на 60 суток.

"Заслушав объяснения сторон - участниц процесса, исследовав материалы дела, коллегия судей постановила в удовлетворении жалобы адвокатов подозреваемого Ефремова Александра Владимировича - отказать. Решение Печерского райсуда Киева оставить без изменений... Постановление обжалованию не подлежит", – постановил председательствующий судья, передает "РБК-Украина".

Заседание суда началось с двухчасовым опозданием. Прокурор Павел Кожуховский заверил, что досудебное расследование будт завершено в течение двух месяцев.

"Планируем завершить в ближайшее время, когда допросим свидетелей, которых планировали допросить, и когда получим результаты судебных экспертиз. Думаю, это приблизительно два месяца", – опяснил представитель обвинения.

Подозреваемый, в свою очередь, высказал возмущение решением суда, а также выдвинутыми против него обвинениями.

"Я не знаю, почему молчит президент Порошенко, он что, не знает, что твориться в стране? Любого, хоть журналиста, хоть военного могут взять и на основании только лишь статьи в кодексе посадить в тюрму… Как я, народный депутат, мог влиять на мэра (Луганска, - Ред.)! Чушь собачья!", – заявил Ефремов.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, дело о сепаратизме, по которому проходят Ефремов и Медяник, передадут в суд до конца года.