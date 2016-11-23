Три депутата просят отпустить Ефремова на поруки

Депутаты от Оппоблока ходатайствовали с такой просьбой.

Мороко, Ларин и Мирошниченко просят суд отпустить Ефремова на поруки rbc.ua

Народные депутаты Украины фракции "Оппозиционный блок" подали ходатайство в Печерский районный суд города Киев с просьбой применить к бывшему народному депутату от Партии регионов Александру Ефремову меру пресечения в виде личного поручительства.

В суд пришли народные депутаты от "Оппозиционного блока" - Юрий Мороко, Сергей Ларин и Юрий Мирошниченко, которые попросили отпустить Ефремова на поруки, передает УНН.

Мирошниченко сообщил, что другие депутаты также подписались под такими ходатайствами, но не смогли прибыть на судебное заседание. Имена подписавшихся он не назвал.

Ранее сообщалось, что заседание Печерского районного суда Киева по рассмотрению ходатайства продления ареста народного депутата прошлого созыва Рады Александру Ефремову, срок действия которого истекает 24 ноября, отложено до рассмотрения вопроса об отводе судьи.

Ранее апелляционный суд оставил Ефремова в СИЗО, отбросив его жалобу на решение суда. Подозреваемый, в свою очередь, выразил возмущение решением суда, а также выдвинутыми против него обвинениями.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.