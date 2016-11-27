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Саакашвили обвинил действующую власть в невыполнении предвыборных обещаний.

Саакашвили призвал митингующих требовать перевыборов в Раду president.gov.ua

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили во время выступления на митинге "Руха новых сил" призвал митингующих требовать проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

В целом, на мероприятии присутствовало до двух тысяч человек. Люди держали в руках государственные флаги Украины, флаги Европейского Союза, а также в толпе мужчина держал флаг Грузии.

Саакашвили также обвинил действующую власть в невыполнении предвыборных обещаний, неэффективной борьбе с коррупцией и потому, что они не проводят в Украине реформы.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле памятника Вячеславу Чорновилу прошли сборы новой инициативе бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили и его соратников "Руха новых сил".

19 ноября бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил о создании политического движения "Руха новых сил".

Напомним, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о решении уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

11 ноября в Киеве Саакашвили сообщил о намерении создать новую политическую партию, с которой он хочет пойти на досрочные выборы в парламент.