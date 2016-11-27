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Саакашвили призвал к перевыборам Рады до конца 2017 года 8

27 ноября в 18:08

Саакашвили обвинил действующую власть в невыполнении предвыборных обещаний.

Саакашвили
Саакашвили призвал митингующих требовать перевыборов в Раду
president.gov.ua

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили во время выступления на митинге "Руха новых сил" призвал митингующих требовать проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

В целом, на мероприятии присутствовало до двух тысяч человек. Люди держали в руках государственные флаги Украины, флаги Европейского Союза, а также в толпе мужчина держал флаг Грузии.

Саакашвили также обвинил действующую власть в невыполнении предвыборных обещаний, неэффективной борьбе с коррупцией и потому, что они не проводят в Украине реформы.

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Ранее сообщалось, что в Киеве возле памятника Вячеславу Чорновилу прошли сборы новой инициативе бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили и его соратников "Руха новых сил".

19 ноября бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил о создании политического движения "Руха новых сил".

Напомним, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о решении уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

11 ноября в Киеве Саакашвили сообщил о намерении создать новую политическую партию, с которой он хочет пойти на досрочные выборы в парламент.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Саакашвили Украина митинг выборы
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8 комментариев
  • Петя Симоненко Сегодня, 18:46 Ни х-я у него не получится! Завоевать признание и популярность в Украине его партия не успеет, мало кто знает даже её название...! Ратуя за досрочные выборы, он льёт воду на мельницу Тимохи и Бойко, которые аж визжат, требуя досрочных выборов...! После этих выборов, если они состоятся, новых лиц в парламенте мы не увидим.... Получим нового Януковича и опять будем кусать локти...!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Toma But Сегодня, 18:40 Полностью поддерживаю М.Саакашвили!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • lox_ivan Сегодня, 18:34 УКраїнці вже докерувались країною за 25 років до ручки. Все розікрали і розвалили! Яким тупоголовим треба бути, щоб відкидати таких лбдей , як МІХО, який в 100 раз більший патріот за любого нинішнього Ю що при владі. НЕмає зараз у нас на горизонті фігури кращої за МІХО, Назови такого Александр Шевченко? Яби ми мали таку фігуру, то тільки за українця, але її немає. Хто зароз лізе до влади, Юля, Ляшко, Регіонали, такі як Порошенко і Яценюк, які прислужували Януковичу?! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Dotsenko1951 Сегодня, 18:25 А успеем за такое короткое время создать с нуля мощную всеукраинскую партию, сможем не допустить в нее бывших власть предержащих и их прихлебателей? Бить то надо наверняка, второй попытки может и не быть. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • lox_ivan Сегодня, 18:24 Обличчя країни не буде втрачене, якщо МИХО з своєю партією і новими , незамараними людьми прийде до влади. 100% згоден з МИХО. що всі ці старі обличчя, які довели за 25 років народ до злиднів, а країну до межі краху, нова революція змете на свалку історії. А цей наш ура патріотизм, що мовляв нам не потрібно легіонерів, а, треба тільки українці щоб керували країною, довів, що ми дійсно не здатні керувати країною і її будувать. Тому тільки такі легіонери. Як Міхо , які мають гарний досвід успішних реформ нам зараз і потрібні. Я ЗА СААКАШВІЛІ, БО ВІН ДОВІВ НА ДІЛІ ЩО МОЖЕ РОБИТЬ СПРАВУ!!! НАМ ПОТРІБНІ ТАКІ У ВЛАДІ, БО ЦІ ЩО ЗАРАЗ ТІЛЬКИ КРАДУТЬ І РУЙНУЮТЬ КРАЇНУ !!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Alexandr Shevchenko Сегодня, 18:20 Саакашвили это поп Гапон Порошенка, выборы нужны, и нужны немедленно ,НО!Без разного рода варягов... Украиной должны управлять украинцы , а не варяги-жулики-мошенники-политические проститутки.. Ответить Цитировать
  • lox_ivan Сегодня, 18:20 Обличчя країни не буде втрачене, якщо МИХО з своєю партією і новими , незамараними людьми прийде до влади. 100% згоден з МИХО. що всі ці старі обличчя, які довели за 25 років народ до злиднів, а країну до межі краху, нова революція змете на свалку історії. А цей наш ура патріотизм, що мовляв не потрібно нам легіонерів, треба тільки українці щоб керували країною, довів, що ми дійсно не здатні керувати країною і її будувать. Тому, тільки такі легіонери. Як Міхо , які мають гарний досвід успішних реформ нам зараз і потрібні. Я ЗА СААКАШВІЛІ, БО ВІН ДОВІВ НА ДІЛІ ЩО МОЖЕ РОБИТЬ СПРАВУ!!! ЦЕ НАШ МАЙБУТНІЙ КЕРІВНИК КРАЇНИ І НАША НАДІЯ!!!
    тол тол Сегодня, 18:42
    Важно не что делаешь, а зачем делаешь. Пусть Михо ответит мне на мои вопросы, а затем я решу -голосовать за него или нет: 1. Земля сельхозназначения должна быть товаром, который продают и покупают? 2. Будет ли признаны товаром солнечный свет, воздух, дождь и снег и будет ли установлена на них частная собственность? 3. Допустима ли частная собственность на природные ресурсы и их добычу в т.ч. нефть, газ, уголь и руду, электрогенерацию, линии электропередач, газопроводы и пр.? 4.Будет приватизирована Укрзализныця и ее подвижный состав? 5. Могут ли быть в частной собственности порты, аэропорты, автомобильные дороги и пр. транспортная инфраструктура? 6. Дожны ли Вооруженные Силы Украины покупать у собственной страны патроны, танки, горючее, электроэнергию и пр., что необходимое для защиты страны? 7. Могут ли ВРУ торговать майном и землей? 8. Будет ли введена смертная казнь за разворовывание бюджета и мздоимство как в Китае? 9. Будет ли свободное обращение оружия? А потом посмотрим, голосо
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