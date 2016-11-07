Саакашвили уходит с поста главы Одесской ОГА

Политик заявил, что президент Украины поддерживает в Одесской области коррупционные кланы.

Саакашвили уходит с поста губернатора Одесской области Саакашвили принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе брифинга в Одессе в понедельник, 7 ноября.

"В сложившейся ситуации я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы", - указал он.

Говоря о причинах своей отставки, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Так, по его словам, киевская власть уже шесть месяцев не назначает трех из четырех его заместителей, а также "торгует" должностями глав местных районных администраций.

"А сейчас они взялись за старое: опять стали продавать места глав районных администраций. Администрация президента, через фальшивый конкурс, вместо тех людей, которых мы провели по прозрачному конкурсу, молодых, перспективных, идеалистичных, опять привела старых коррупционеров, и это не работает", – заявил политик.

Саакашвили также обвинил Порошенко в том, что тот поддерживает в Одесской области два коррупционных клана.

"Реально в Одесской области президент лично поддерживает два клана: это клан бандитский, уголовный клан из убийц 90-х Труханова (мэр Одессы Геннадий Труханов – ред.) и это "измаильский" коррупционный клан Урбанского (глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский – ред.), и реальновсю власть в области отдали этим двум и еще их союзникам-сепаратистам из "Нашего края" и от Антона Киссе (народный депутат, сопредседатель "Нашего края", - ред.)", – заявил он, добавив, что президент сдает область не просто коррупционерам, но врагам Украины.

По словам Саакашвили, последней каплей для него стали электронные декларации чиновников, в которых госслужащие и депутаты указали миллионы, продолжая просить, при этом, материальную помощь.

Напомним, помимо Саакашвили, о своем решении уйти в отставку в поденельник сообщил глава полиции Одесской области генерал Гиорги Лорткипанидзе.