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В Киеве прошел митинг "руха" Саакашвили 7

27 ноября в 16:13

На акции присутствовали Сакварелидзе, Марушевская и Денис Бродский.

Саакашвили
Состоялся митинг «Руха новых сил» Саакашвили

В Киеве возле памятника Вячеславу Чорновилу прошли сборы новой инициативы бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили и его соратников - "Руха новых сил".

"Эта свора барыг уже четверть века смотрит на нас и издевается над нами, они считают себя самыми умными, что перехитрили всех, они бесятся с жиру... Они себя называют элитой, но я их называю грязными подонками... в конце концов, мы вернем богатство Украины украинскому народу. Для этого нужно действовать решительно и немедленно. Мы создаем не только новую политическую силу, но и новый политический класс", – заявил Саакашвили во время митинга 27 ноября, передает "Радіо Свобода".

Кроме Саакашвили на собрании присутствовали экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская и бывший председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Денис Бродский.

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19 ноября бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил о создании политического движения "Руха новых сил".

Напомним, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о решении уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

11 ноября в Киеве Саакашвили сообщил о намерении создать новую политическую партию, с которой он хочет пойти на досрочные выборы в парламент.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Саакашвили Украина митинг
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7 комментариев
  • Петр Кононир Сегодня, 17:24 Не верю! Это мы уже проходили. Есть у нас Юлечка,, дайте власть мне и уже завтра будем вам счастье.
    Vasiliy Tkach Сегодня, 17:28
    Не верите? В Грузии давно были? Рекомендую настоятельно!
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    Sergiy Markov Сегодня, 18:56
    А может, Вы Михоше тоже порекомендуете в Грузии побывать, так сказать - лично получить благодарность за реформы от признательного грузинского народа? Но вообще-то понятно: там ему негде было развернуться, да и что с маленькой горноаграрной страны возмешь? То ли дело - в Украине, есть где, что и с кого
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  • Yury Shmadchenko Сегодня, 17:23 Геть Банду Панамських Патріотів ! ЗЛОВЕЩИЙ ЦИНИЗМ ПОЛИТИКАНОВ ПЕРЕШЕЛ РУБЕЖИ. ДЫМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДОНБАССЕ РАССЕИВАЕТСЯ, А С НИМ И ПРИКРЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ за время БРЕХУНдарова та Панамських Патріотів. Украинцы стали одной из беднейших наций мира, — Global Wealth Report Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ivanna Radlinska Сегодня, 17:02 У добру путь Михайло! Ответить Цитировать
  • Vasiliy Tkach Сегодня, 16:52 Михо знает о чем говорит. Сделанное один раз, можно повторить еще раз. Только нужна команда. В Грузии у Михо была команда. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Юрий Даньшин Сегодня, 16:33 Дай Бог, чтобы получилось. Ответить Цитировать Пожаловаться
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