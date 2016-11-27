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На акции присутствовали Сакварелидзе, Марушевская и Денис Бродский.

Состоялся митинг «Руха новых сил» Саакашвили

В Киеве возле памятника Вячеславу Чорновилу прошли сборы новой инициативы бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили и его соратников - "Руха новых сил".

"Эта свора барыг уже четверть века смотрит на нас и издевается над нами, они считают себя самыми умными, что перехитрили всех, они бесятся с жиру... Они себя называют элитой, но я их называю грязными подонками... в конце концов, мы вернем богатство Украины украинскому народу. Для этого нужно действовать решительно и немедленно. Мы создаем не только новую политическую силу, но и новый политический класс", – заявил Саакашвили во время митинга 27 ноября, передает "Радіо Свобода".

Кроме Саакашвили на собрании присутствовали экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская и бывший председатель Национального агентства по вопросам государственной службы Денис Бродский.

19 ноября бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили объявил о создании политического движения "Руха новых сил".

Напомним, 7 ноября Михеил Саакашвили объявил о решении уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

11 ноября в Киеве Саакашвили сообщил о намерении создать новую политическую партию, с которой он хочет пойти на досрочные выборы в парламент.