Саакашвили намерен создать новую партию в Украине

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Парламентские выборы в Украине должны состояться через три года – в 2019 году. Саакашвили хочет немедленно.

Саакашвили хочет парламентских выборов в Украине немедленно Саакашвили/Facebook

Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили намерен создать новую политическую партию в Украине.

"Мы будем создавать новую широкую политическую силу, такую платформу новых сил и целью нашей является смена теперешней, существующей, так называемой, политической элиты, а на самом деле барыг и отбросов общества", - сказал Саакашвили на брифинге в Киеве.

Он также подчеркнул, что "нашей целью являются досрочные парламентские выборы максимально быстро, в сжатые сроки".

Отвечая на вопрос о том, что, согласно украинскому законодательству, для баллотирования в Верховную Раду необходимо прожить в Украине не менее пяти лет, Саакашвили дал понять, что сам не намерен баллотироваться, а в Верховную Раду пойдет его команда.

Он также сообщил, что в данное время является исключительно гражданином Украины. "Я один из немногих украинских политических известных лиц, которые имеют только украинское гражданство", - сказал он.

7 ноября Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Президент принял отставку Саакашвили 9 ноября.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре 2019 года. Рейтинг несуществующей партии Саакашвили был довольно высок в начале 2016 года – более 10%, однако уже летом упал до 3%.