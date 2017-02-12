За период независимости Украины ее речной торговый флот сократился почти на 80% – депутат

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Инфраструктура объектов речного судоходства Украины, созданная в советские времена, изношена на 80%.

Речной торговый флот Украины сильно сократился и технически устарел

К настоящему моменту украинский речной торговый флот насчитывает всего 635 единиц малотоннажных судов, что составляет всего 22% от их количества в 1990 году, пишет в своей статье длянародный депутат Роман Семенуха.

По его словам, сегодня отрасль речных перевозок в Украине, несмотря на огромный потенциал для развития, находится в критическом состоянии.

"Кроме природных ресурсов, у нас есть 12 речных портов и инфраструктура в сфере водной логистики. Другой вопрос — техническое состояние каждой отдельной единицы этой инфраструктуры. На сегодняшний день осталось 635 единиц малотоннажных судов торгового речного флота — только 22% от их количества в 1990 г. К тому же 82% этих остатков давно технически устарали", – констатирует автор.

По словам депутата, отдельно в контексте данной проблемы следует рассматривать ситуацию с шлюзами Днепра, приходящими в негодность.

"Некоторым из них скоро исполнится 70 лет, этот возраст критический для таких сооружений. Тут не то что думать о развитии речных перевозок, тут бы техногенной катастрофы избежать! Как и шлюзы, большинство портов построены еще в советское время, а структура речных вокзалов вообще не отвечает международным стандартам, к тому же их пропускная способность используется максимум на 10%", - говорится в статье.

Семенуха называет основными проблемами отрасли 80-процентный износ судов и объектов инфраструктуры и недостаточную техническую оснащенность (в частности – острую нехватку современных автоматизированных систем, элеваторов и терминалов).

"Отрасль финансируется только из бюджета, и всего 25% покрывает плата за шлюзование. При этом государство способно обеспечивать лишь 35% от необходимой суммы, этого едва хватает на поддержку некоторых технических сооружений", – подчеркивает он.

Депутат отмечает что законопроект о внутреннем водном транспорте, которые должен будет четко регулировать работу отрасли, содержит массу противоречий, а отдельные его положения не проходят экспертизу Антиоррупционного комитета.

С точки зрения автора, ключевым моментом реформирования речного транспорта может стать открытие речных акваторий украины для судов под иностранными флагами.

"Против этого сегодня выступают отечественные операторы, заявления руководителей которых несут единственный месседж — допуск иностранных судов уничтожит отрасль. На самом деле ситуация банальная: монополисты боятся конкуренции. Ведь положение дел сейчас следующее: иностранных инвесторов у нас нет, но и отечественные компании развитию отрасли не способствуют", – заключает Семенуха.

Подробнее о состоянии сферы речных перевозок в Украине читайте в статье Романа Семенухи "Речной транспорт Украины: выйдем на воду или сядем на мель?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".