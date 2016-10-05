В Киевском речном порту откроют пункт пропуска через госграницу

Создание пункта пропуска должно облегчить международные речные перевозки на внутренних водных путях Украины.

Туристы будут проходить пограничный контроль на киевской набережной Александр Шульга, ZN.UA

Кабинет министров Украины принял распоряжение об открытии международного пункта пропуска через государственную границу в

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, принятие этого документа позволяет выполнить условия ряда важных международных соглашений и значительно облегчает международные речные перевозки на внутренних водных путях Украины.

По его словам, этот вопрос начали решать еще в 2015 году под обязательства белорусской стороны увеличить транзит по Днепру.

Киевский речной порт имеет более 1,5 тыс. м грузовых причалов, оснащенных современными погрузо-разгрузочными средствами. Также Киевский речной порт оснащен гидротехническими сооружениями, специальными устройствами для стоянки, обработки и навигационного обслуживания флота, береговым хозяйством, ремонтными мастерскими.

В марте 2016 года Кабинет министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, упростив въезд в Украину гражданам 23 стран.