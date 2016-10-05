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В Киевском речном порту откроют пункт пропуска через госграницу

5 октября в 14:51

Создание пункта пропуска должно облегчить международные речные перевозки на внутренних водных путях Украины.

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Александр Шульга, ZN.UA
Кабинет министров Украины принял распоряжение об открытии международного пункта пропуска через государственную границу в речном порту "Киев".

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, принятие этого документа позволяет выполнить условия ряда важных международных соглашений и значительно облегчает международные речные перевозки на внутренних водных путях Украины.

По его словам, этот вопрос начали решать еще в 2015 году под обязательства белорусской стороны увеличить транзит по Днепру.

Киевский речной порт имеет более 1,5 тыс. м грузовых причалов, оснащенных современными погрузо-разгрузочными средствами. Также Киевский речной порт оснащен гидротехническими сооружениями, специальными устройствами для стоянки, обработки и навигационного обслуживания флота, береговым хозяйством, ремонтными мастерскими.

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В марте 2016 года Кабинет министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию, упростив въезд в Украину гражданам 23 стран.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Киев въезд транзит
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