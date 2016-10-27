Повышение "минималки" углубит тенизацию зарплат в частном секторе - эксперт

Решение о повышении минимальной зарплаты неоднозначно и недостаточно продуманное, и станет вызовом для государственного бюджета.

Вряд ли все частные работодатели согласятся резко повысить зарплаты вслед за "минималкой" Андрей Товстыженко, ZN.UA

Решение Кабинета министров о повышение минимальной заработной платы до 3200 грн, что вдвое превышает прожиточный минимум, имеет как свои плюсы, так и минусы. Для частного сектора оно может обернуться углублением тенизации заработных плат, поскольку не все работодатели будут готовы на такое резкое их повышение.

Такое мнение в статье ZN.UA выразила эксперт Марианна Онуфрик, руководитель общественных программ (Институт общественно-экономических исследований).

"Однозначно можно сказать лишь то, что для государственного бюджета это вызов" — пишет она, отмечая, что в целом это решение можно охарактеризовать как неоднозначное и недостаточно продуманное, поэтому прежде всего стоит увидеть реальные расчеты, а не декларации.

С одной стороны, реализация этой идеи потребует очень немалых расходов на выплату заработных плат работникам бюджетной сферы. С другой — частично это будет компенсировано за счет поступлений от налога на доходы физических лиц (в основном, конечно, в местные бюджеты, что также можно считать позитивом) и отчислений в Пенсионный фонд ЕСВ, что могло бы повлиять на рост пенсий и/или сокращение бюджетного финансирования пенсионного обеспечения.

Решение о резком повышении минимальной заработной платы также положительно повлияет на расходы государства на субсидии, потому что после такого повышения получателей субсидий на оплату ЖКХ-услуг станет в разы меньше (оформление субсидий зависит от дохода).

Что касается минусов для государственного бюджета, то они проявятся позже. Это рост показателей инфляции и углубление тенизации заработных плат, поскольку не все работодатели будут готовы на такое резкое повышение зарплат в частном секторе.

Кроме того, отвязка минимальной заработной платы от прожиточного минимума означает, что доходы вырастут у работающих лиц, а вот социальные выплаты, которые зависят от прожиточного минимума, останутся неизменными или будут повышаться согласно заложенных в госбюджете показателей.

Если говорить о результатах для украинцев, то среди плюсов стоит отметить все-таки рост доходов для работающих граждан, в частности работников бюджетной сферы, а среди минусов — неопределенность в отношении социальной защиты.

Еще одним важным аспектом увеличения минимальной заработной платы является привязка к принятым недавно изменениям в так называемую потребительскую корзину.

Во-первых, самого постановления о стоимости потребительской корзины нет в свободном доступе, поэтому невозможно сейчас оценить содержание, качество и соответствие потребностям граждан принятых решений относительно наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Во-вторых, согласно закону "О государственных социальные стандарты и государственные социальные гарантии", прожиточный минимум — это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

То есть, если бы у нас решения принимались не исходя из потребностей бюджета, а согласно заложенных в законодательстве норм, то на самом деле именно прожиточный минимум должен быть равен 3200 грн, а стоимость корзины — на несколько десятков процентов превышать эту сумму.

"Поражает непоследовательность политики Кабмина, поскольку чуть больше месяца назад был внесен законопроект о государственном бюджете, а сегодня принимаются решения, которые влияют буквально на все бюджетные программы, ведь оплату труда заложено в каждой из них", — резюмирует эксперт.