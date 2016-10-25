Порошенко предложил повысить зарплаты украинцам на 20-30%

Правительство заложило в проект госбюджета-2017 повышение минимальной зарплаты на 10%. Президент требует от бизнеса более значительного повышения.

Порошенко просит бизнес повысить зарплаты сотрудникам (поддерживаем) Сайт президента Украины

Украинские предприятия получили снижение налогов и должны повыситьсотрудникам, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Выступая на заседании Национального совета реформ, Порошенко отметил, что во время встреч с бизнесменами в регионах он напоминает о снижении начислений на зарплаты в 2016 году на 23%. "У меня просьба: отдайте это своим работникам", - сказал он.

"Повышение зарплаты должно быть на 20-30%. Это минимум. Потому что это повышается платежеспособный спрос. Увеличиваются поступления в местные бюджеты и еще один аргумент к децентрализации, увеличиваются налог на доходы физических лиц и увеличивается прозрачность работы", - заявил президент.

По его словам, это "очень мощная мотивация для того, чтобы мы делали детенизацию и не выплачивали зарплаты в конвертах".

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.