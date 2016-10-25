Денег для повышения зарплат депутатам в госбюджете-2017 нет

Правительство не устанавливает заработную плату народным депутатам и не предусматривает средств на финансирование такого роста в проекте государственного бюджета на 2017 год.

Василий Артюшенко, ZN.UA

На повышение зарплат народным депутатам нет денег ни в бюджете на нынешний 2016 год, ни в проекте госбюджета на следующий, 2017 год, поскольку это решение принималось Верховной Радой без согласования с Кабмином, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Отвечая на вопрос относительно принятия народными депутатами решения о повышении себе заработной платы, премьер напомнил, что народные избранники сами устанавливают себе зарплату через постановление Верховной Рады.

Гройсман пояснил, что во время рассмотрения проекта госбюджета-2017 в первом чтении на пленарном заседании 20 октября парламент должен был одобрить выводы и рекомендации к нему и направить их правительству.

Однако комитет по вопросам бюджета внес в это постановление "не просто рекомендации, а новую систему начисления заработной платы депутатам".

"Я убежден в том, что сейчас совершенно не время такого кардинального увеличения заработной платы для народных депутатов Украины. Откровенно думаю, что я не один так считаю, так считает большинство украинцев", - отметил он.

"Таким образом, в таком размере мы как правительство не поддержим", - подчеркнул премьер в эфире телеканала ICTV в понедельник, 24 октября.

Подобные решения должны приниматься одновременно с внесением изменений в государственный бюджет. В проекте бюджета на 2017 год, который был подан правительством в парламент, и в документе, который был получен обратно для проработки, "ни копейки на повышение заработной платы депутатам нет", - сообщил Владимир Гройсман.

Соответствующие положения постановления вступают в силу с 1 ноября 2016 года. По его словам, в Верховной Раде Украины ведется работа над поиском решения выхода из ситуации.

"Сегодня на то решение, которое принято, нет денег. Поэтому здесь нужно возвращаться к диалогу, садиться разговаривать для того, чтобы сделать правильные решения, которые бы дали возможность честным депутатам нормально выполнять свою работу", - заявил Гройсман.

По мнению премьера, повышение заработной платы для народных депутатов должно происходить пошагово и одновременно с увеличением их ответственности: "Если ты пришел на заседание парламента, работаешь в комитетах, работаешь над законопроектами, принимаешь участие в голосованиях, ты можешь получить заработную плату. Если ты этого не делаешь, у тебя должны быть серьезные отчисления - ты просто не получаешь заработную плату".

Как сообщалось ранее, народные депутаты намерены увеличить свою зарплату до 40 тысяч гривень.

Заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).

В проекте Госбюджета на 2017 год правительство Украины предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этом минимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.