Топ-5 самых ожидаемых фильмов ноября

В прокат выходит долгожданный спин-офф "Гарри Поттера" и украинская полнометражная драма Тараса Ткаченко.

ZN.UA, основываясь на рейтингах IMDb и "Кинопоиска", отобрало самые ожидаемые фильмы этого месяца.

В пятерку лучших вошли: история математического гения, который сотрудничает с преступными организациями, фильм о женщине-лингвисте, которая должна расшифровать послание инопланетян, прибывших на Землю, история украинки Дарьи, которая отправляется на заработки в Италию, сиквел фильма ужасов "Звонок" и долгожданный спин-офф фильмов о мальчике-волшебнике.

"Аудитор"

Премьера: 3 ноября

США, 2016

Режиссер: Гэвин О'Коннор

В ролях: Бен Аффлек, Анна Кендрик, Дж.К. Симмонс, Джон Бернтал, Джеффри Тэмбор, Синтия Аддай-Робинсон, Джон Литгоу, Джин Смарт, Энди Умбергер, Элисон Райт

Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Когда ему "на хвост" садится отдел по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит в компании по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила "нестыковочку" в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти на след, как в деле начинают появляться жертвы.

"Прибытие"

"Прибытие" Кинопоиск

Премьера: 10 ноября

США, 2016

Режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер, Майкл Стулбарг, Марк О'Брайэн, Ци Ма, Эбигейл Пневски, Натали Тибо

Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Намерения пришельцев не ясны — вооруженные силы всего мира приведены в полную боевую готовность, а лучшие умы человечества пытаются понять, как разговаривать с непрошенными гостями. Правительство обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Яну Доннели, чтобы предотвратить глобальную катастрофу и найти общий язык с пришельцами. Отныне судьба человечества находится в их руках.

"Гнездо горлицы"

"Гнездо горлицы" Кинопоиск

Премьера: 10 ноября

Украина, 2014

Режиссер: Тарас Ткаченко

В ролях: Римма Зюбина, Виталий Линецкий, Лина Бернарди, Наталия Васько, Сильвия Рубино

Полнометражный дебют Тараса Ткаченко рассказывает об украинке Дарье, которая отправляется на заработки в Италию. В родном доме остаются безработный муж и дочь, переживающая трудности взросления. На чужбине Дарья устраивается на работу к состоятельному итальянцу, с которым у нее завязываются отношения. Когда она возвращается домой, то понимает, что беременна.

"Звонки"

"Звонки" Кинопоиск

Премьера: 10 ноября

США, 2016

Режиссер: Ф. Хавьер Гутьеррес

В ролях: Эйми Тигарден, Винсент Д'Онофрио, Лиззи Брошере, Джонни Галэки, Лаура Уиггинс, Андреа Пауэлл, Алекс Роу, Зак Рериг, Брэндон Ларракуэнте

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

"Фантастические твари и где они обитают"

"Фантастические твари и где они обитают" Кинопоиск

Премьера: 17 ноября

Великобритания, США, 2016

Режиссер: Дэвид Йэтс

В ролях: Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Рон Перлман, Кэтрин Уотерстон, Джемма Чан, Джон Войт, Дэн Фоглер, Саманта Мортон

Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе.