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Съемки фильма Бена Аффлека о Бэтмене могут стартовать летом 2017 года

30 октября в 16:15

Дата выхода картины пока не оглашается.

аффлек бэтмен
Бен Аффлек приступит к съемкам фильма о Бэтмене следующим летом
Кинопоиск
Съемки фильма о Бэтмене, режиссером которого станет Бэн Аффлек, стартуют уже летом 2017 года, заявил актер Джереми Айронс, сыгравший роль Альфреда в фильме "Бэтмен против Супермена", сообщает Ubergizmo.

Актер также рассказал о том, каким предстанет Бэтмен в фильме "Лига справедливости", который выйдет на экраны в 2017 году. По его словам, персонаж будет похож на того, которого зрители увидели в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". "Затем Бен, конечно же, возьмется за съемки фильма о Бэтмене следующим летом.  Он пообещал мне, что там будет гораздо больше Альфреда", рассказал актер. Он также добавил, что в "Лиге справедливости" Альфред - второстепенный персонаж, поэтому ожидать, что ему будет отведено много экранного времени, не стоит.

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Бэтмен – герой комиксов американского издательства DC Comics. Он появился в 1939 году, а первая экранизация комикса о нем была снята в 1943 году. Наиболее известные исполнители роли Бэтмена — Майкл Китон, Вэл Килмер и Кристиан Бейл. 

За пять дней проката фильм "Бэтмен против Супермена" смог преодолеть отметку в 500 миллионов долларов кассовых сборов. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Бэтмен фильм съемки актер
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