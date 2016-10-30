Съемки фильма Бена Аффлека о Бэтмене могут стартовать летом 2017 года

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Бен Аффлек приступит к съемкам фильма о Бэтмене следующим летом Кинопоиск

Съемки фильма о Бэтмене , режиссером которого станет Бэн Аффлек, стартуют уже летом 2017 года, заявил актер Джереми Айронс, сыгравший роль Альфреда в фильме "Бэтмен против Супермена", сообщает Ubergizmo

Актер также рассказал о том, каким предстанет Бэтмен в фильме "Лига справедливости", который выйдет на экраны в 2017 году. По его словам, персонаж будет похож на того, которого зрители увидели в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". "Затем Бен, конечно же, возьмется за съемки фильма о Бэтмене следующим летом. Он пообещал мне, что там будет гораздо больше Альфреда", рассказал актер. Он также добавил, что в "Лиге справедливости" Альфред - второстепенный персонаж, поэтому ожидать, что ему будет отведено много экранного времени, не стоит.

Бэтмен – герой комиксов американского издательства DC Comics. Он появился в 1939 году, а первая экранизация комикса о нем была снята в 1943 году. Наиболее известные исполнители роли Бэтмена — Майкл Китон, Вэл Килмер и Кристиан Бейл.

За пять дней проката фильм "Бэтмен против Супермена" смог преодолеть отметку в 500 миллионов долларов кассовых сборов.