Съемки фильма Бена Аффлека о Бэтмене могут стартовать летом 2017 года

Дата выхода картины пока не оглашается.
Актер также рассказал о том, каким предстанет Бэтмен в фильме "Лига справедливости", который выйдет на экраны в 2017 году. По его словам, персонаж будет похож на того, которого зрители увидели в картине "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". "Затем Бен, конечно же, возьмется за съемки фильма о Бэтмене следующим летом. Он пообещал мне, что там будет гораздо больше Альфреда", рассказал актер. Он также добавил, что в "Лиге справедливости" Альфред - второстепенный персонаж, поэтому ожидать, что ему будет отведено много экранного времени, не стоит.
Бэтмен – герой комиксов американского издательства DC Comics. Он появился в 1939 году, а первая экранизация комикса о нем была снята в 1943 году. Наиболее известные исполнители роли Бэтмена — Майкл Китон, Вэл Килмер и Кристиан Бейл.
За пять дней проката фильм "Бэтмен против Супермена" смог преодолеть отметку в 500 миллионов долларов кассовых сборов.ZN.UA