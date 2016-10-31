Документальный фильм Леонардо ДиКаприо об изменениях климата выложили в сеть

За сутки фильм собрал почти 1,5 миллиона просмотров на YouTube.
Ролик был опубликован 30 октября и за сутки собрал почти 1,5 миллиона просмотров.
"Я просто хочу знать, как далеко мы зашли, и есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы это остановить", – говорит ДиКаприо в ленте.
Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.ZN.UA