Документальный фильм Леонардо ДиКаприо об изменениях климата выложили в сеть

За сутки фильм собрал почти 1,5 миллиона просмотров на YouTube.

Фильм Леонардо ДиКаприо выложили в сеть Кинопоиск

Документальный фильм "До потопа", продюсером и главным героем которого выступил актер Леонардо ДиКаприо , был опубликован на официальной странице канала National Geographic на YouTube.

Ролик был опубликован 30 октября и за сутки собрал почти 1,5 миллиона просмотров.

"Я просто хочу знать, как далеко мы зашли, и есть ли что-то, что мы можем сделать, чтобы это остановить", – говорит ДиКаприо в ленте.

Ранее сообщалось о том, что ученые составили карту регионов Земли, которые больше всего пострадали от изменений климата. При составлении карты ученые использовали спутниковые данные, полученные в период с 2000 по 2013 год. Карта была создана на основе анализа температуры воздуха, доступности воды, а также облачного покрова. Ученые осуществили расчеты для каждого отдельно взятого участка суши в 5 квадратных километров. Некоторые участки Земли, например Антарктика и Сахара, не были классифицированы из-за своей бесплодности.