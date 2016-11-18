Тайны е-декларирования: Тарута против Гонтаревой

Анализ электронной декларации главы НБУ Валерии Гонтаревой, как считает депутат Сергей Тарута, дает основания утверждать, что по крайней мере в двух случаях она предоставила недостоверную информацию ее имущественных и финансовых отношений с иностранной оффшорной компанией. Валерия Гонтарева это категорически отрицает.

Нацбанк Украины / Flickr

14 ноября редакцияполучила от народного депутататекст, в котором, на наш взгляд, содержался ряд серьезных обвинений в адрес главы Национального банка. Ознакомившись с материалом, мы предупредили автора, что публикацию считаем возможной только в сопровождении встречных комментариев со стороны председателя НБУ. Автор согласился с необходимостью соблюдения этой этической нормы, после чего редакциянаправила в пресс-службу НБУ соответствующий информационный запрос.

К нашему удивлению, публикация, по содержанию аналогичная присланной нам, появилась в СМИ накануне ее запланированного выхода в ZN.UA. Однако редакция получила ответы Валерии Гонтаревой. И для удобства читателей мы приняли решение публиковать как статью Сергея Таруты, так и ответы Валерии Гонтаревой на вопросы, поднятые автором статьи.

Взвешивайте аргументы сторон, господа. А с середины пятницы, 18 ноября, к вам присоединится и НАБУ. Ведь, как сообщает пресс-служба народного депутата, Сергей Тарута намерен озадачить Антикоррупционное бюро необходимостью расследовать в том числе и изложенные им обвинения в адрес Валерии Гонтаревой.

Сергей Тарута: "е-декларация Валерии Гонтаревой несовместима с должностью главы НБУ"

На первый взгляд, е-декларация Валерии Гонтаревой не вызывает много вопросов, если сравнивать ее с аналогами других украинских высокопоставленных чиновников, как по размерам их состояний, так и по разнообразию фантазий.

Но это только на первый взгляд. Не следует забывать, что пост главы НБУ является одной из самых высоких государственных должностей в Украине, избрание на которую регламентируется Конституцией Украины и специальным Законом "О Национальном банке Украины". Статья 18 этого закона устанавливает особые требования к лицу, которое может быть назначено на эту должность, и основания для его увольнения.

В своей е-декларации В.Гонтарева указывает, что в 2015 г. получила доход от зарегистрированного за рубежом юридического лица ICU HOLDINGS LIMITED ("АйСиЮ Холдингз Лимитед") за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав в размере 23 млн 518 тыс. 152 грн.

Но в трех предыдущих официальных декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2013-й, 2014-й и 2015-й г., опубликованных на официальном сайте НБУ, В.Гонтарева ни разу не указывала, что у нее есть какие-либо ценные бумаги и корпоративные права.

Что это, финансовое чудо или недостоверная информация, за которую необходимо в случае е-декларирования нести уголовную ответственность?

На мой взгляд, уже то, что госпожа Гонтарева в статусе главы Национального банка Украины имеет прямые финансовые отношения с офшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, не делает ее деловую репутацию безупречной.

Откуда такое несовпадение данных? По моему мнению, Валерия Гонтарева сознательно, заполняя свои имущественные декларации за 2013–2015 гг., "забывала" указывать, что она была владельцем значительной доли — 22,74% — в ICU HOLDINGS LIMITED, которому она и "продала" свою долю в дальнейшем.

В этом каждый может убедиться, ознакомившись с информацией о владельцах существенного участия в банке "Авангард" по состоянию на 31 января 2014 г., размещенной на официальном сайте НБУ.

19 июня 2014 г. украинский парламент должен был проголосовать за избрание Валерии Гонтаревой главой Национального банка Украины. И если бы в своей имущественной декларации, представленной народным депутатам, она указала, что имела корпоративные права в офшорной компании, к ней возникло бы много вопросов, на которые пришлось бы давать непростые ответы. В частности:

— когда и за какие средства она получила в собственность 22,74% акций ICU HOLDINGS LIMITED?

— получила ли она индивидуальную лицензию НБУ на осуществление инвестиции за границу согласно пункту 4 статьи 5 декрета Кабинета министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля"?

— задекларировала ли она свои права собственности на акции офшорной компании в НБУ согласно части 1 статьи 9 вышеупомянутого декрета?

— уплатила ли она все налоги, связанные с ее инвестированием в ICU HOLDINGS LIMITED?

— продала ли она свои корпоративные права в ICU HOLDINGS LIMITED на момент избрания ее главой НБУ?

— если продала, то по рыночной ли цене и уплатила ли все установленные законодательством налоги?

— кому она продала свои корпоративные права в ICU HOLDINGS LIMITED? Не возникает ли у нее в связи с этой продажей реальный или потенциальный конфликт интересов с ее будущей работой на должности главы НБУ?

Хочу отметить, что В.Гонтарева была обязана представить на ознакомление народным депутатам копии надлежащих документов (договор купли-продажи, соответствующую выписку из реестра), которые однозначно свидетельствовали бы, что на момент избрания главой НБУ она не была прямым или опосредованным владельцем какого-либо количества акций (долей, паев) в ICU HOLDINGS LIMITED.

Однако она этого не сделала и свое участие в капитале ICU HOLDINGS LIMITED не обнародовала. Причем не только на дату ее избрания главой НБУ, но и в дальнейшем в своих имущественных декларациях за 2014-й и 2015-й г. И только в е-декларации за 2015 г. в завуалированной форме под угрозой уголовной ответственности она частично задекларировала некоторые свои финансовые отношения с ICU HOLDINGS LIMITED.

То есть е-декларирование В.Гонтаревой может стать оружием против нее же самой.

Что теперь делать главе НБУ? Она должна признать:

— или то, что предоставила в е-декларации недостоверные данные, и понести за это уголовную ответственность;

— или то, что на момент своего избрания главой НБУ не предоставила народным депутатам достоверные данные о своей собственности на акции ICU HOLDINGS LIMITED и финансовых отношениях с этой компанией.

Напомню, что раздел 12 е-декларации обязывает декларанта указывать все свои денежные активы, включая те, владельцем которых он является, но в силу определенных обстоятельств не может ими прямо пользоваться, например, если он одолжил их третьим лицам.

Из обнародованных в прессе заявлений нынешних собственников ICU HOLDINGS LIMITED господ М.Пасенюка и К.Стеценко следует, что они купили акции В.Гонтаревой в ICU HOLDINGS LIMITED на условиях рассрочки: оплаты отдельными траншами на протяжении пяти лет.

Этот юридический факт также подтверждается имущественными декларациями Валерии Гонтеревой за 2014-й и 2015 г. В первой из них она указала доход в 24271307 грн (первый транш), во второй — в 23518152 грн (второй транш), полученный ею за ценные бумаги и корпоративные права.

То есть в дальнейшем В.Гонтарева должна получить от ICU HOLDINGS LIMITED еще три следующих транша в 2016–2018 гг. И общую сумму этих средств она обязана была указать в своей е-декларации за 2015 г., поскольку соответствующие денежные средства стали ее собственностью с момента подписания договора купли-продажи.

Однако В.Гонтарева продолжает уклоняться от обнародования цены, по которой она продала свои 22,74% акций в ICU HOLDINGS LIMITED, и порядка получения этих средств. Почему она это делает? Предполагаю, потому, что:

— это позволяет ей оптимизировать уплату своих налогов;

— не дает возможности гражданскому обществу и налоговым органам оценить, по рыночной ли цене она продала свой бизнес;

— оставляет за ней возможность до получения последнего транша ставить вопрос о повышении цены продажи или даже о возврате права собственности на соответствующие акции в ICU HOLDINGS LIMITED.

К тому же, продавая свои акции иностранной офшорной компании на условиях пятилетней рассрочки, В.Гонтарева как глава НБУ поставила себя в постоянную пятилетнюю финансовую зависимость от этой компании.

Соответственно у нее возник четкий частный интерес относительно своевременного и полного возвращения ICU HOLDINGS LIMITED зафиксированных в договоре купли-продажи платежей.

Если принять во внимание, что нынешние бенефициары ICU HOLDINGS LIMITED являются практически стопроцентными собственниками банка "Авангард", то это создает реальный конфликт интересов между частными финансовыми интересами В.Гонтаревой и ее деятельностью на должности главы НБУ с даты ее избрания на этот пост и по сегодняшний день.

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" В.Гонтарева была обязана объявить об этом еще до голосования за ее кандидатуру 19 июня 2014 г. в парламенте Украины. Но она этого не сделала и продолжает уклоняться от предоставления достоверной информации о своих долгосрочных финансовых отношениях с ICU HOLDINGS LIMITED даже в е-декларации за 2015 г.

Что, в свою очередь, ставит вопрос о ее уголовной ответственности за подачу недостоверных данных и возможности дальнейшего пребывания на должности главы НБУ.

Имеет ли В.Гонтарева "безупречную деловую репутацию"? Вопрос риторический. Может ли лицо, претендующее на то, чтобы пользоваться "безупречной деловой репутацией", постоянно уклоняться от предоставления достоверной информации относительно его имущества, доходов и обязательств финансового характера? А именно:

— в декларации за 2013 г. не указать, что она является владельцем части акций ICU HOLDINGS LIMITED;

— в декларации за 2014 г. не указать, что она является владельцем части акций ICU HOLDINGS LIMITED, а также полную цену продажи этих акций и факт получения дохода из источников вне пределов Украины;

— в декларации за 2015 г. не указать факт получения дохода из источников вне пределов Украины;

— в е-декларации за 2015 г. не указать денежные активы, которые ей должен ICU HOLDINGS LIMITED;

— не проинформировать украинский парламент до момента ее избрания на должность главы НБУ о ее имущественных и финансовых отношениях с иностранной офшорной компанией — ICU HOLDINGS LIMITED.

Вышеприведенный анализ е-декларации В.Гонтаревой дает мне все основания утверждать, что по крайней мере в двух случаях она предоставила недостоверную информацию или же сознательно ввела в заблуждение президента Украины и украинский парламент при избрании ее главой Национального банка Украины 19 июня 2014 г. относительно ее имущественных и финансовых отношений с иностранной офшорной компанией.

В своих декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2013–2015 гг. В.Гонтарева неоднократно не предоставляла правдивую информацию о своих имущественных и постоянных финансовых отношениях с ICU HOLDINGS LIMITED и существующем у нее в связи с этим реальном конфликте интересов.

Статья 18 Закона "О Национальном банке Украины" однозначно и безальтернативно устанавливает, что глава НБУ увольняется с должности Верховной Радой Украины по представлению президента Украины в случаях: "6) потери безупречной деловой репутации; 7) установления факта подачи недостоверной информации при назначении на должность главы Национального банка".

Пришло время президенту Украины сделать соответствующее представление. Этого требует от него закон. Законные основания для соответствующего представления обоснованы выше. Иначе заявления о новой жизни на основе европейских ценностей теряют всякий смысл.

Действительно, можно ли себе представить, чтобы в каком-то европейском государстве глава Национального банка оставался бы на своей должности после обнародования вышеупомянутой информации, которая не содержит ничего личного, а только юридические факты?!

Нацбанк Украины/Facebook

Валерия Гонтарева: "Я не оказывалась в зависимости от кого-либо, и у меня нет конфликта интересов"

— Валерия Алексеевна, в своей е-декларации вы указали, что в 2015 г. получили от компании BVI ICU Holdings Limited 23 518 152 грн в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Можете ли вы сообщить, когда приобрели эти права и когда их продали?

— Акции ICU Holdings Limited появились у меня, когда я работала в компании. Продала принадлежащие мне акции ICU Holdings Limited 16 июня 2014 г., перед назначением на должность главы НБУ, о чем сообщила всем публично. Как я неоднократно также сообщала, акции были выкуплены ICU Holdings Limited с согласованным графиком расчетов на пять лет. Согласно этому графику я получаю транши в конце каждого календарного года, начиная с 2014-го.

— Правильно ли мы понимаем, что средства в сумме 24 271 307 грн, указанные вами в своей декларации за 2014 г. как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, являются теми же средствами, которые были получены вами от ICU Holdings Limited за продажу ваших корпоративных прав в этой компании? Если нет, то какое другое объяснение существует?

— Указанная сумма состоит из первого транша, полученного от ICU Holdings Limited, и дохода, полученного от продажи принадлежащих мне инвестиционных сертификатов инвестиционного фонда.

— Если это так, то почему в декларации за 2015 г. вы не указали, что эти средства были получены вами из источников за пределами Украины? М.Пасенюк и К.Стеценко в интервью finance.liga.net от 7 октября 2015 г. заявили, что вы продали свою долю в ICU Holdings Limited в рассрочку с выплатами в течение пяти лет. Соответствует ли это действительности, какой была цена продажи, и почему вы не назвали эту цену народным депутатам при избрании вас главой Национального банка Украины? Можете ли вы сейчас сообщить, за сколько продали свои корпоративные права в ICU Holdings Limited, и с какой даты ICU Holdings Limited приобрело право собственности на ваши корпоративные права?

— Я везде указывала, что деньги получены от компании-нерезидента ICU Holdings Limited. Информация о продаже принадлежащей мне доли ICU Holdings Limited неоднократно освещалась в СМИ. Я продала 22,74% ICU Holdings Limited 16 июня 2014 г. (на должность главы НБУ назначена 19 июня 2014 г.). С этого момента я не имею отношения к деятельности компании ICU Holdings Limited. Оба транша, полученные мною, отображены в моих декларациях. Уверяю, что следующие три транша также будут указаны в декларациях за 2016–2018 гг.

— Уплатили ли вы налог с суммы продажи ваших корпоративных прав?

— Налоги физического лица платятся из полученных средств, а не из обязательств ICU Holdings Limited их уплатить. Я получила уже два транша в 2014-м и 2015 г., подала налоговую декларацию и уплатила все необходимые налоги.

— Продав свои корпоративные права в рассрочку, вы фактически оказались в непрерывной пятилетней финансовой зависимости от М.Пасенюка и К.Стеценко и положения дел в принадлежащей им ICU Holdings Limited. Не считаете ли вы, что у вас как главы Нацбанка Украины возник реальный конфликт интересов с учетом того, что М.Пасенюк и К.Стеценко являются конечными бенефициарными владельцами ПАО "Банк Авангард"? Почему вы не сообщили Верховной Раде Украины на момент вашего избрания о наличии вышеупомянутого конфликта интересов?

— Я не оказывалась в зависимости от кого-либо, и у меня нет конфликта интересов, поскольку я не принимала и не принимаю никакого участия в жизни группы ICU и ее дочерних компаний.

— Почему в пункте 12 е-декларации вы не указали в качестве своего денежного актива сумму средств, которую на момент заполнения декларации вам была должна ICU Holdings Limited согласно договору купли-продажи? Понимаете ли вы, что сокрытие этой информации может стать основанием для привлечения вас к ответственности (в том числе уголовной) за ненадлежащее заполнение е-декларации?

— В декларации нет пункта, в котором это можно было бы отобразить. Надеюсь, что средства, которые мне должны уплатить ICU Holdings Limited, отображены в их финансовой отчетности. Просроченного долга у них нет, и я надеюсь, что своевременно получу еще три транша в течение 2016–2018 гг. Как я уже отметила, все транши будут отображены в моих декларациях, а также своевременно будут уплачены налоги.

— Почему в опубликованных на сайте НБУ декларациях за 2013-й, 2014-й и 2015 г. вы не указывали факта владения корпоративными правами в компании ICU Holdings Limited? Не считаете ли вы, что таким образом, а также скрывая от общества сумму, полученную от продажи ваших корпоративных прав, вы действовали не добропорядочно и не предоставили украинскому парламенту всю достоверную информацию о вашем привлечении к деятельности офшорной компании ICU Holdings Limited и долгосрочных финансовых отношениях с этой компанией, которые фактически продолжаются по сегодняшний день?

— На момент заполнения декларации госслужащего я уже не владела долей в каком-либо бизнесе, какой-либо из компаний. У меня нет никаких отношений с ICU Holdings Limited, а у них есть обязательство выплатить мне три транша в соответствии с согласованным графиком.