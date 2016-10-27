Западу время реалистично подойти к отношениям с агрессивной Россией – FT

По мнению обозревателя, существует четыре параметра для реалистичной перезагрузки отношений с режимом Путина.

Запад сделал ошибку, когда решил, что сдерживание России может показаться провокацией. РИА Новости

Режимизображает из себя обиженного. Российский президент затаил длинный список разочарований и мнимых обид, начиная с распада СССР и заканчивая военным вторжением США на Ближний Восток и расширением НАТО и ЕС.

Об этом на страницах Financial Times пишет обозреватель Фил Стивенс, добавляя, что все же крупнейшую российскую обиду лишь несколькими словами описал американский президент Барак Обама несколько лет назад. Путин хочет, чтобы его уважали. А американский президент сказал, что Россия не более чем "региональная сила", чье вторжение в Украину стало доказательством слабости, а не демонстрацией мощи. Обама назвал российские поступки "проблемой", но не самой большой угрозой для национальной безопасности Америки.

Автор добавляет, что после этих слов американского президента из Кремля можно было услышать "мучительные крики". В это же время, оценка Обамы была одновременно и правильной, и ошибочной. Почти в каждой сфере: в экономике, демографии, технологиях и обществе – Россия страдает от неумолимого падения. Но президент США недооценил желание Москвы использовать свою до сих пор грозную армию. Обама также не учел связь между авантюризмом и униженным национальным достоинством. Если Путин и хочет чего-то по-настоящему, так это чтобы к нему относились как к лидеру, достойному на равных сидеть за одним столом с США и Китаем.

Политическое землетрясение и победа республиканского кандидата Дональда Трампа на выборах в США в ноябре не изменит ключевых параметров отношений между Россией и Западом. "Перезагрузка", предложенная Обамой в начале его президентства, потерпело поражение из-за аннексии Крыма, оккупации части территории на Востоке Украины и жестоких российских бомбардировок в сирийском Алеппо.

Конечно, у российского президента до сих пор есть поклонники на Западе. И это не только Трамп. К примеру, лидер британских лейбористов Джереми Корбин посвятил значительную часть своей политической карьеры, выступая против всех войн, которые вел Запад. Он так и не смог заставить себя осудить бойню, которую Россия устроила в Алеппо. К нему в этом присоединилась также лидер французских радикалов из партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, а также пророссийские фашистские партии в Венгрии и Греции. "Левые" радикалы наконец нашли общий язык с "правыми".

Для всех остальных очевидно, что вторжение в Украину и Сирию – это часть более широкой стратегии Кремля. Выживание режима и враждебность к Западу – это две стороны одной монеты. Поддержка популистских "левых" и "правых" партий в Европе, подрыв демократии в бывших коммунистических странах и кибератаки против избирательной кампании Хиллари Клинтон в США – это все части одного целого. Путин нацелился на подрыв либерального международного порядка. Он хочет, чтобы большие государства снова поделили между собой мир. Это бы восстановило контроль России над ее соседями и сделало бы ее влиятельной на мировой арене.

У Запада нет готового ответа на это. Полезные уроки можно извлечь из Холодной войны, в частности в вопросе предсказуемости и четкого ответа. А дипломатам и стратегам стоит вспомнить старые правила в отношениях между "великими державами". Но, к сожалению для Путина, Россия – это не СССР. Что США и их союзники могут сделать полезного, так это очертить четкие и реалистичные принципы перезагрузки отношений. И начать стоит с решимости, последовательности, взаимодействия и уважения.

Решительность – наиболее важная. Путин скорее оппортунист, чем большой стратег, лидер, который пытается испытать слабости соперников. Запад боялся, что сдерживание будет выглядеть как провокация, и это была ошибка. Не сумев продемонстрировать решимость, он усилил, а не ослабил напряжение. Отправка сил НАТО в Восточную Европу некоторым образом послужила утешением для общественности. Но Вашингтону нужно послать недвусмысленные сигналы о красных линиях, как в Европе, так и в Сирии, которые нельзя переступить без последствий.

Второй важный компонент – это последовательность. Путин очень умело использует расколы и колебания. Европейским странам следует показать, что они могут отбросить различия во взглядах, когда речь идет об отношениях с Москвой. Вместо того, чтобы продолжать действие санкций через каждые несколько месяцев, давая России возможность посеять противоречия, ЕС стоит провозгласить их бессрочными. Давление будет прекращено лишь тогда, когда Кремль изменит свое поведение. Последовательность также требует разработки многоуровневых ответов на враждебные действия. Москва должна знать, что кибератаки не сойдут ей с рук.

Сотрудничество – это слово часто используют те, кто на самом деле хочет сдаться. И первым на ум приходит Корбин. Однако трезвое управление отношениями не должно препятствовать осознанию, что существуют общие интересы. Когда две стороны могут полезно сотрудничать, например в борьбе с терроризмом или в ядерном разоружении, Запад должен взять на себя инициативу по проведению совместных действий.

И, наконец, уважение. Назвать Россию слабой означает озвучить очевидное. Однако, по мнению автора, для лидера США не разумно публично указывать "тонкошкурому" российскому президенту на неприятную реальность. Лукавство, в конце концов, тоже часть дипломатии. Печаль лишь в том, что если Путин продолжит делать вид, что Россия – великое государство, то русские перестанут быть великой нацией.

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Ранее обозреватель RFERL Брайан Уитмор писал, что отношения США с Россией зашли в тупик. Последние дерзкие требования Москвы стали сигналом, что поскольку пути Кремля и Вашингтона в Сирии разошлись, конфронтация между Россией и Западом будет еще больше углубляться.

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Подробнее об угрозе гонки ядерных вооружений между Россией и США читайте в статье "Ядерный угол для России" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".