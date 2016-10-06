Запад оказался в щекотливом положении в отношениях с Россией – RFERL

Что бы ни сделали США, российский президент использует это в свою пользу в необъявленной "холодной войне".

Путин ведет себя так, будто он уже ведет Холодную войну с Западом. Сайт президента России

За последние несколько днейобъявила массовые учения гражданской обороны с участием 200 тысяч работников спасательных служб и 40 миллионов простых россиян. Как пояснили в эфире российского телеканала Минобороны "Звезда", это нужно потому что "шизофреники в Америке навострили ядерное оружие на Москву".

Кроме того, Россия на этой неделе отказалась выполнять уже два ядерных соглашения, заключенные с США. А тем временем, в Санкт-Петербурге чиновники требуют от жителей сообщать о всех контактах с иностранными организациями.

"Похоже, ситуация очень странная и сюрреалистическая. Режим Владимира Путина ведет себя так, будто он уже в состоянии войны с Западом", - пишет в своей статье обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор.

Он напоминает, что Москва устраивает массовые кибератаки, ведет пропагандистскую войну, звенит ядерным арсеналом, нарушает воздушное пространство НАТО, мобилизирует население для конфликта. Но Запад не ведет себя так, словно он воюет с Россией. Поэтому, как добавляет автор, складывается впечатление, что продолжается "односторонняя Холодная война".

Частично такое поведение объясняется внутренней политикой, поскольку Кремль пытается мобилизовать общественность для поддержки Путина на президентских выборах в 2018 году. Но вместе с тем, действия Москвы продиктованы желанием режима Путина добиться статуса "супердержавы" для своей страны. Поэтому российский президент заходит слишком далеко, чтобы создать такую иллюзию.

"И это ставит Запад в парадоксальное положение. Должным образом ответить значит дать Путину то, чего он хочет. Но и ничего не сделать равно поощрить его к новым провокациям", - говорится в статье.

Ранее издание New York Times писал, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

Тем временем ЦРУ ожидают усиления авторитарной власти Путина над Россией. На это указываютсообщение о возможной "реорганизации" российских спецслужб, в ходе которой ведомства внешней разведки и внутренней государственной безопасности объединят в единую структуру, где ведущая роль будет принадлежать службе внутренней безопасности (ФСБ).