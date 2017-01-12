Японскому императору хотят вернуть средневековый титул

В случае отречения Акихито от японского престола ему могут предоставить индивидуальный титул.
Титул, вероятно, применят только к Акихито, без создания прецедента для наследника престола.
Титул "дзёко" использовали в средневековье, когда отречения императоров были явлением нередким. Однако тогда правила допускали то, что отрекшийся император сохранял определенную политическую власть. В современных условиях правительство Японии хотело бы этого категорически избежать, что также должно найти отражение в новом законе.
Ранее сообщалось, что новый император Японии в случае отречения Акихито от престола сможет унаследовать власть в начале 2019 года.
Японское правительство ранее прогнозиовало, что император Акихито отречется от престола в 2018 году. А до этого времени необходимо подготовить законодательную базу.
Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле 2016 года. Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии.
У 82-летнего Акихито в последние годы значительные проблемы со здоровьем.
Акихито занимает императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.
Преемником Акихито станет его сын - крон-принц Нарухито.ТАСС