Японскому императору хотят вернуть средневековый титул

В случае отречения Акихито от японского престола ему могут предоставить индивидуальный титул.

Акихито может стать "императором на покое"

Японскому императору в случае реального отречения от престола могут вернуть средневековый титул "дайдзё тэнно" или сокращенно "дзёко". Этот можно трактовать как император на покое. Теперь этот термин предполагается внести в специальный закон, призванный определить все условия и процедуры, связанные с уходом 83-летнего Акихито с престола, сообщает японское информагентство Kyodo, пишет ТАСС.

Титул, вероятно, применят только к Акихито, без создания прецедента для наследника престола.

Титул "дзёко" использовали в средневековье, когда отречения императоров были явлением нередким. Однако тогда правила допускали то, что отрекшийся император сохранял определенную политическую власть. В современных условиях правительство Японии хотело бы этого категорически избежать, что также должно найти отражение в новом законе.

Ранее сообщалось, что новый император Японии в случае отречения Акихито от престола сможет унаследовать власть в начале 2019 года.

Японское правительство ранее прогнозиовало, что император Акихито отречется от престола в 2018 году. А до этого времени необходимо подготовить законодательную базу.

Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле 2016 года. Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии.

У 82-летнего Акихито в последние годы значительные проблемы со здоровьем.

Акихито занимает императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.

Преемником Акихито станет его сын - крон-принц Нарухито.