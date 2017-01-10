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Новый император Японии займет престол через два года – СМИ

10 января в 06:10

Законы, по которым действующий император Акихито сможет передать престол наследнику, разработают уже к маю.

Акихито
Акихито, по всей вероятности, будет императором Японии еще 2 года
Основные церемонии по вступлению на престол нового императора Японии могут быть проведены 1 января 2019 года.

Такую дату запланировали в правительстве, сообщает со ссылкой на источники японское издание "Санкэй", пишет ТАСС.

Также сообщается, что уже в начале 2017 года японское правительство предоставить в парламенты проекты законов, необходимых для досрочного ухода с престола нынешнего императора Японии Акихито. 

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Японское правительство ранее прогнозиовало, что император Акихито отречется от престола в 2018 году. А до этого времени необходимо подготовить законодательную базу. 

Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле 2016 года.  Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии. 

У 82-летнего Акихито в последние годы значительные проблемы со здоровьем.

Акихито занимает императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.

Преемником Акихито станет его сын - крон-принц Нарухито. 

По материалам: ТАСС
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Тэги Япония Акихито император империя закон
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