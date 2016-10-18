Император Японии отречется от престола в 2018 году

В Японии приступил к работе экспертный совет, который определит статус императора после отречения.
Правительство Японии полагает, что для отречения следует разработать и принять специальный закон, действующий только в отношении Акихито. Нынешнее законодательство определяет порядок наследования престола только после смерти предыдущего монарха. Этим вопросом уже занимается экспертный совет при правительстве, который опредилит статус императора после отречения.
Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле. Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии.
У 82-летнего Акихито в последние годы значительные проблемы со здоровьем.
Акихито занимает императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.
Преемником Акихито станет его сын - крон-принц Нарухито.