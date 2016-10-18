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Император Японии отречется от престола в 2018 году

18 октября в 07:17

В Японии приступил к работе экспертный совет, который определит статус императора после отречения.

Акихито
В Японии определят статус императора после отречения
Японское правительство прогнозирует, что император Акихито отречется от престола в 2018 году. А жо этого времени необходимо подготовить законодательнгую базу, сообщает ТАСС со ссылкой на японское информагентство Kyodo News.

Правительство Японии полагает, что для отречения следует разработать и принять специальный закон, действующий только в отношении Акихито. Нынешнее законодательство определяет порядок наследования престола только после смерти предыдущего монарха. Этим вопросом уже занимается экспертный совет при правительстве, который опредилит статус императора после отречения. 

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Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле.  Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии.

У 82-летнего Акихито в последние годы значительные проблемы со здоровьем.

Акихито занимает императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.

Преемником Акихито станет его сын - крон-принц Нарухито. 

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Тэги Япония Акихито империя император
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