Император Японии отречется от престола в 2018 году

В Японии приступил к работе экспертный совет, который определит статус императора после отречения.

В Японии определят статус императора после отречения

Японское правительство прогнозирует, чтоотречется от престола в 2018 году. А жо этого времени необходимо подготовить законодательнгую базу, сообщает ТАСС со ссылкой на японское информагентство Kyodo News.

Правительство Японии полагает, что для отречения следует разработать и принять специальный закон, действующий только в отношении Акихито. Нынешнее законодательство определяет порядок наследования престола только после смерти предыдущего монарха. Этим вопросом уже занимается экспертный совет при правительстве, который опредилит статус императора после отречения.

Напомним, о своем намерении отречься от власти император заявил еще в июле. Такое решение - беспрецедентное в истории современной Японии.

У 82-летнего Акихито в последние годы значительные проблемы со здоровьем.

Акихито занимает императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.

Преемником Акихито станет его сын - крон-принц Нарухито.