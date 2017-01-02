В Таиланде столкнулись пикап и микроавтобус, 25 человек погибло

После столкновения оба транспортных средства загорелись. Люди погибли от ожогов и отравления угарным газом, среди погибших было двое младенцев.

Авария в Таиланде унесла жизни 25 человек, в том числе двух младенцев

Пикап и микроавтобус, заполненные пассажирами,в тайской провинции Чонбури, сообщает RTE . Инцидент произошел утром, 2 января.

По данным полиции, водитель минивэна потерял управление и выехал на встречную полосу. В результате столкновения погибли 25 человек. В минивэне находилось 15 пассажиров, в пикапе – 12.

Двое человек получили ранения, но они, скорее всего, выживут, отмечают полицейские провинции Чонбури.

"Двадцать пять человек погибли в дорожной аварии. Среди погибших было двое младенцев", - рассказал подполковник полиции города Бан Буенга Виродж Джемджэмрас агентству AFP.

По словам Джемджэмраса, люди погибли в огне, так как после столкновения оба транспортных средства загорелись.

Несмотря на относительно хорошую инфраструктуру, дороги Таиланда занимают второе место в мире по уровню опасности. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения в 2015 году, исходя из количества смертельных случаев в дорожных авариях, приходящихся на душу населения Таиланда.

В новогодние праздники количество аварий в Таиланде традиционно увеличивается, так как работники разных уголков страны спешат увидеться со своими родными. В тайских СМИ этот период получил название "семи смертельных дней".

Состоянием на воскресенье в дорожных происшествиях Таиланда погибло 280 человек, что на 10% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, 18 декабря на обледенелой трассе в Балтиморе столкнулись 68 автомобилей, включая автоцистерну с топливом. В результате столкновения цистерна загорелась, ее водитель погиб. Десятки людей получили ранения разной степени тяжести.

В начале декабря в американском штате Огайо столкнулись 50 автомобилей, включая легковые, грузовик и микроавтобус. 19 человек получили разные травмы, пятеро из них серьезные.