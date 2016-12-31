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В Хельсинки автомобиль протаранил толпу

31 декабря в 17:00

В полиции склонны считать ДТП несчатным случаем.

Хельсинки ДТП
В столице Финляндии автомобиль врезался в толпу, есть пострадавшие
metro.co.uk
В субботу, 31 декабря, в Хельсинки автомобиль врезался в толпу людей. Семь человек госпитализировано, по меньшей мере трое из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошел у станции метро на окраине столицы Финлядии. Водителя автомобиля задержали.

По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полиции склонны считать ДТП несчастным случаем.

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Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Хельсинки ДТП Финляндия авария
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