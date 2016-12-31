В Хельсинки автомобиль протаранил толпу

В полиции склонны считать ДТП несчатным случаем.
Инцидент произошел у станции метро на окраине столицы Финлядии. Водителя автомобиля задержали.
По данным полиции, пока нет фактов, указывающих на то, что наезд был преднамеренным. В полиции склонны считать ДТП несчастным случаем.
Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.
В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.Интерфакс-Украина