В Средиземном море за сутки спасено 2400 мигрантов

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Беженцы плыли на резиновых лодках и других малых суднах.

Не менее 12 беженцев погибли sreda-online.ru

в течение последних суток было проведено 20 спасательных операций, в ходе которых было спасено 2400 мигрантов, сообщает Reuters

По разным данным погибли от 12 до 14 человек, четверо из которых дети. Беженцы плыли на резиновых лодках и других малых суднах.

По данным Международной организации миграции, более 3100 мигрантов исчезли без вести или погибли в этом году, пытаясь добраться из севера Африки в Европу.

Ранее европейская погранслужба Frontex констатировала прекращение массового притока беженцев по так называемому балканскому маршруту.

Немецкое издание Die Welt писало, что Евросоюз опасается последствий закрытия балканского маршрута, ведь теперь поток мигрантов будет проходить в страны блока через Египет.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что после закрытия так называемого "балканского маршрута" (через Македонию, Сербию и Хорватию в Австрию и государства Северной Европы) беженцы нашли альтернативные пути проникновения в Европу. В статье подчеркивалось, что некоторые беженцы из Греции пытаются проникнуть в Албанию, откуда также морем добираются до Италии или продолжают движение на север Европы на автомобилях. Причем сухопутную границу между Грецией и Албанией преодолеть значительно труднее, чем морскую между этими странами и Италией из-за изрезанности албанского ландшафта и горного характера местности.