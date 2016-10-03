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Венгерский референдум о беженцах провалился из-за низкой явки

3 октября в 01:28

Абсолютное большинство проголосовавших высказались против квотированного распределения беженцев между членами ЕС.

Венгрия беженцы
Большинство венгерских избирателей проигнорировали инициированный Орбаном референдум
Избирательная комиссия Венгрии признала референдум об участии страны в обязательной программе распределения беженцев в соответствии с определенными ЕС квотами, который проводился в воскресенье, 2 октября, несостоявшимся из-за низкой явки.

В голосовании приняли участие лишь 40% избирателей, передает Deutsche Welle.

В то же время, 98,3% проголосовавших (3,2 миллиона человек) высказались против участия Венгрии в квотированном распределении мигрантов.

Правом голоса в Венгрии обладают около 8 миллионов граждан. Референдум был бы признан состоявшимся, если бы явка превысила 50%.

Как сообщалось, в сентябре страны Евросоюза договорились облегчить положение Италии и Греции, в которые прибывает основная масса мигрантов, распределив между членами ЕС 160 тысяч беженцев в течение двух лет.

Однако с тех пор был переселен лишь 5651 беженец - 4455 из Греции и 1196 - из Италии. 215 из этих мигрантов приняла Германия, 1952 – Франция. При этом Австрия, Дания, Польша и Венгрия не разместили у себя в рамках этой программы ни одного беженца

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Как известно, Венгрия занимает очень жесткую позицию по отношению к миграционной политике Евросоюза. 2 октябре в стране проходит референдум, на котором должны решить вопрос обязательных квот Европейского Союза на распределение мигрантов.

На избирательных участках венгры должны были ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право обязать Венгрию до обязательного расселения неграждан Венгрии даже без согласия на это венгерского парламента?"

Тем временем СМИ пишут о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и Орбан договорились об уступках по мигрантам. Сообщается, что они могли заключить тайное соглашение, в рамках которого Берлин пообещал Будапешту поддержку при решении спорных вопросов с Еврокомиссией взамен на изменение его риторики по миграционной проблеме.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги ЕС беженцы мигранты Венгрия референдум
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