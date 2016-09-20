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Австрия возводит забор на границе с Венгрией

20 сентября в 14:40

Австрия пытается остановить поток мигрантов, возводя заборы на границе со Словенией и Венгрией.

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Австрия готова строить забор и на границе с Италией, только бы остановить поток мигрантов
Flickr/European Parliament
Австрия начала строительство защитного пограничного ограждения протяженностью 1,8 км, рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Венгрией, где в прошлом году прошло сотни тысяч мигрантов, сообщает агентство Reuters

Подготовка к строительству началась еще в понедельник, 19 сентября, но решения относительно установки защитного забора еще не было достигнуто, заявил представитель полиции. "Так называемые грунтовые анкеры были заложены", - заявил он. 

Забор возле пропускного пункта города Никельсдорфа будет возведен, если Австрия решит активировать жесткие меры для того, чтобы остановить поток мигрантов. 

После того, как в прошлом году Австрия приняла примерно 90 тысяч лиц (что составляет почти 1% населения), которые просили убежища, правительство страны заявило, что только 37 тысячам позволит подать заявление о предоставлении убежища в этом году. 

Число заявлений о предоставлении убежища достигло больше 26 тысяч в прошлом месяце. 

В прошлом году Австрия начала строительство 4-км забора на ее границе со Словенией и заявила, что если нужно будет, то начнет возводить ограждение и на границе с Италией.

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Кроме Австрии еще и Венгрия является одним из главных противников плана руководства ЕС разместить на территории входящих в него государств еще 120 тысяч мигрантов. Однако, несмотря на протесты Будапешта, этот план был принят в сентябре прошлого года. Венгрия оказалась в числе стран, которые теперь обязаны принять новых мигрантов. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что предложенные Евросоюзом квоты могут "радикально изменить культурную и религиозную идентичность Европы".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Австрия граница забор Венгрия Словения
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