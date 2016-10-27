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В Италии произошло несколько новых разрушительных землетрясений

27 октября в 04:41

Подземные толчки затронули и некоторые районы, которые уже пострадали от землетрясения в августе этого года.

землетрясение Италия 26.10.16
В Италии снова землетрясения
Reuters
В центральных районах Италии произошло несколько новых землетрясений. Подземные толчки магнитудой от 5,4 до 6,4 баллов зафиксированы вечером во среду, 26 октября, сообщает DW.

Первый толчок был зафиксирован около 18.00, его эпицентр находился в 68 километрах к востоку от города Перуджа. Его последствия ощутили жители районов Марке, Абруццо, Умбрия и Лацио. Второй, более сильный, чуть позже и чувствовался в Риме. Затронуты также некоторые из тех регионов, которые пострадали от землетрясения в августе 2016 года.

Мэр населенного пункта Уссита Марко Ринальди, расположенного вблизи эпицентра второго подземного толчка, сообщил, разрушения "огромные", однако пострадавших нет, поскольку они вовремя выбежали из домов.

"Территория города действительно разрушена, ситуация апокалиптическая", - отметил мэр Усситы.

Однако известно как минимум о двух пострадавших в небольшом городе Виссо.

 В ряде районов в целях безопасности в четверг отменили уроки в школах.  

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Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в ночь на среду, 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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