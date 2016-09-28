В Румынии предсказывают новое разрушительное землетрясение

Следующее землетрясение может быть магнитудой свыше 7 баллов

В Румынии может случиться сильное землетрясение dnevnik.hr

Следующее землетрясение в Румынии в зоне Вранча может быть аналогичным тому, которое произошло 1940 году, когда сила подземных толчков превысила 7 баллов по шкале Рихтера, считает экс-директор румынского Института физики Земли Георге Мэрмуряну, сообщает Укринформ.

"Никто в этом мире не может предсказать землетрясения. Но все же я изучил все землетрясения в Румынии начиная с 1730 года. Исследования показали, что подземные колебания могут происходить с периодичностью или в 40 лет, или в 102 года. Степень погрешности очень высока, но я придерживаюсь мнения, что в нашей стране будут землетрясения будет по мощности аналогичным землетрясению 1940-го года", - сказал физик.

В 1940 году в районе Вранча землетрясение уничтожило множество населенных пунктов в районе Вранча, погибли более тысячи человек. Следующее землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в Румынии в 1977 году.

Как сообщалось, румынское землетрясение 24 сентября ощущалось в соседних странах: Молдове и Украине - вплоть до Киева. Жители столицы в социальных сетях сообщают, что у них в квартирах дребезжала посуда и качались некоторые предметы.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области, в Одесской области был зафиксирован толчок силой примерно 3-4 балла по шкале Рихтера.