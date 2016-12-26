В Германии зафиксировали троекратный рост числа беженцев из Турции

Около 80 процентов соискателей убежища из Турции – курды.

В Германии стало больше беженцев из Турции Angelika Warmuth / dpa / Global Look

В 2016 году зафиксирован троекратный рост числа граждан Турции, которые ищут убежище в Германии . Только с января по ноябрь 2016 года было зарегистрировано 5166 запросов от претендентов на получение статуса беженца. Во всем 2015 году таких запросов от граждан Турции было всего 1767, констатировали в германском правительстве, сообщает DW со ссылкой на издание Spiegel-Online.

В тоже время немецкие власти не комментируют, с чем связан такой рост. "Правительство Германии не занимается домыслами по поводу возможных причин роста этих показателей", - говорится в заявлении немецких властей.

Однако сообщает, что около 80% соискателей убежища из Турции - курды.

Еще ноябре немецкие власти заявили, что готовы предоставить убежище политическим оппозиционерам в Турции.

Ранее сообщалось, что Германию до конца года покинут 100 тыс. мигрантов и беженцев, порядка 60 тысяч из которых вернутся на родину добровольно в рамках программ по возвращению.