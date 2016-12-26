В Германии зафиксировали троекратный рост числа беженцев из Турции

Около 80 процентов соискателей убежища из Турции – курды.
В тоже время немецкие власти не комментируют, с чем связан такой рост. "Правительство Германии не занимается домыслами по поводу возможных причин роста этих показателей", - говорится в заявлении немецких властей.
Однако сообщает, что около 80% соискателей убежища из Турции - курды.
Еще ноябре немецкие власти заявили, что готовы предоставить убежище политическим оппозиционерам в Турции.
Ранее сообщалось, что Германию до конца года покинут 100 тыс. мигрантов и беженцев, порядка 60 тысяч из которых вернутся на родину добровольно в рамках программ по возвращению.Deutsche Welle (Русская редакция)