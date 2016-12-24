Еврокомиссия профинансирует строительство школ для сирийских беженцев

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На строительство и обустройство школ для беженцев в Турции выделят почти 280 миллионов евро.

Для сирийских детей построят школы в Турции

Европейская комиссия окажет финансовую помощь, чтоб обеспечить доступ к среднему образованию детям сирийских беженцев в Турции.

"Еврокомиссия подписала контракт на сумму 279 млн евро на строительство и обустройство школьных помещений для детей сирийских беженцев, которые находятся на территории Турции", - сообщили журналистам в Еврокомиссии, пишет "Укринформ".

Планируется, что таким образом доступ к среднему образованию смогут получить 70 тысяч сирийских детей.

Ранее, как сообщалось в ZN.UA, обозреватель Владимир Кравченко писал, что с начала конфликта в Сирии в 2011 году, по данным ООН, беженцами стали 5 млн сирийцев. Еще 6,6 млн были вынуждены покинуть свои дома, но пока остаются на территории Сирии. Комментируя ситуацию, будучи еще Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Антониу Гутерреш заявил, что "это самый большой контингент беженцев из очага одного конфликта за все последнее поколение".

На данный момент, по оценкам Amnesty International и UNICEF, в Сирии — гуманитарная катастрофа. Ведь около 900 тыс. жителей осажденных правительственными войсками городов не хватает воды, еды, медикаментов. Сирийские же солдаты не пропускают колонны с продовольствием. Многие сирийцы остались без крыши над головой, а медики не в состоянии лечить больных и раненых.

Подробнее о причинах, участниках и ходе сирийской войны читайте в проекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".