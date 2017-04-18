Турецкий референдум может стать прелюдией перед сюрпризом во Франции - Bloomberg View

Автор указывает, что избиратели, похоже, готовы наделять лидеров силой авторитаристов ради обещанных стабильности и безопасности.
Судя по комментариям некоторых избирателей, одной из главных причин результата референдума была надежда турков, что более сильный лидер сможет обеспечить стабильность, безопасность и процветание.
"Этот феномен сработал также в других странах. И он может продолжить действовать еще много месяцев. Поэтому ни рынки, ни политологи не должны недооценивать то, на какие жертвы некоторые избиратели могут согласиться и на какие риски они могут уйти в поисках большей национальной силы", - пишет главный экономический советник компании Allianz SE Мохамед Эль-Эриан на страницах издания Bloomberg, добавляя, что этот механизм может сработать и во Франции в конце месяца.
Автор напоминает, что после референдума президент Эрдоган и его правительство получат большую власть во всех сферах. Он будет иметь влияние на законодательную ветвь и финансовый сектор. Первым распоряжением уже стало продление действия чрезвычайного положения еще на три месяца. Также в Анкаре уже говорят о восстановлении смертной казни. Показательным стало и то, что избиратели в трех крупнейших городах Турции проголосовали против изменения конституции. В Европе лидеры тоже указали на это и предупредили турецкое правительство, что ему стоит учитывать этот раскол в обществе.
Вместе с тем, все это никоим образом не отменяет вывод турецкого референдума, который мир сделал также после победы Дональда Трампа в США или Brexit в Великобритании.
"Недовольные и обозленные люди хотят, чтобы сильный лидер взял под контроль их судьбу. И это все произошло во времена невероятной неопределенности как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в статье.
Последствия будут зависеть от того, как турецкое правительство и Эрдоган воспользуются своей новой властью, которую дает им измененная конституция. Однако, рынки и политологи должны понять, что события в Турции в минувшее воскресенье еще раз подтвердили, что люди демонстрируют желание идти на риск, выбирая обещания сильных лидеров и игнорируя вероятность создания новых "культов личности" и скатывания к авторитаризму.
"Этот феномен, вероятно, будет испытан снова в первом туре президентских выборов во Франции 23 апреля. Там уже сейчас три кандидата из-вне истеблишмента - Марин ле Пен, Жан-Люк Маленшон и Эммануэль Макрон - потрясли политику страны", - говорится в статье.
По мнению автора, турецкий референдум доказывает, что шансы победить есть не только у умеренного Макрона, но и в двоих других менее привлекательных кандидатов.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.
В ОСБЕ считают, что предвыборная кампания была искаженной в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволить считать действительными бюллетени без специальных печатей создает возможность для мошенничества на референдуме по конституционной реформе.ZN.UA