Турецкий референдум может стать прелюдией перед сюрпризом во Франции - Bloomberg View

Автор указывает, что избиратели, похоже, готовы наделять лидеров силой авторитаристов ради обещанных стабильности и безопасности.

Референдум показал, что избиратели готовы пойти на жертвы ради обещаний о безопасности и стабильности. Anadolu Agency

Несмотря на все предупреждения со стороны западных СМИ, включая издание The Economist, которое предостерегло, турецкие избиратели, похоже, поддержали на референдуме расширения власти президента Раджепа Тайипа Эрдогана посредством внесения изменений в конституцию.

Судя по комментариям некоторых избирателей, одной из главных причин результата референдума была надежда турков, что более сильный лидер сможет обеспечить стабильность, безопасность и процветание.

"Этот феномен сработал также в других странах. И он может продолжить действовать еще много месяцев. Поэтому ни рынки, ни политологи не должны недооценивать то, на какие жертвы некоторые избиратели могут согласиться и на какие риски они могут уйти в поисках большей национальной силы", - пишет главный экономический советник компании Allianz SE Мохамед Эль-Эриан на страницах издания Bloomberg, добавляя, что этот механизм может сработать и во Франции в конце месяца.

Автор напоминает, что после референдума президент Эрдоган и его правительство получат большую власть во всех сферах. Он будет иметь влияние на законодательную ветвь и финансовый сектор. Первым распоряжением уже стало продление действия чрезвычайного положения еще на три месяца. Также в Анкаре уже говорят о восстановлении смертной казни. Показательным стало и то, что избиратели в трех крупнейших городах Турции проголосовали против изменения конституции. В Европе лидеры тоже указали на это и предупредили турецкое правительство, что ему стоит учитывать этот раскол в обществе.

Вместе с тем, все это никоим образом не отменяет вывод турецкого референдума, который мир сделал также после победы Дональда Трампа в США или Brexit в Великобритании.

"Недовольные и обозленные люди хотят, чтобы сильный лидер взял под контроль их судьбу. И это все произошло во времена невероятной неопределенности как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в статье.

Последствия будут зависеть от того, как турецкое правительство и Эрдоган воспользуются своей новой властью, которую дает им измененная конституция. Однако, рынки и политологи должны понять, что события в Турции в минувшее воскресенье еще раз подтвердили, что люди демонстрируют желание идти на риск, выбирая обещания сильных лидеров и игнорируя вероятность создания новых "культов личности" и скатывания к авторитаризму.

"Этот феномен, вероятно, будет испытан снова в первом туре президентских выборов во Франции 23 апреля. Там уже сейчас три кандидата из-вне истеблишмента - Марин ле Пен, Жан-Люк Маленшон и Эммануэль Макрон - потрясли политику страны", - говорится в статье.

По мнению автора, турецкий референдум доказывает, что шансы победить есть не только у умеренного Макрона, но и в двоих других менее привлекательных кандидатов.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

В ОСБЕ считают, что предвыборная кампания была искаженной в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволить считать действительными бюллетени без специальных печатей создает возможность для мошенничества на референдуме по конституционной реформе.