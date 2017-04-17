Находящийся при власти четверь века Лукашенко поздравил Эрдогана с референдумом

У Лукашенко есть опыт проведения "всенародного референдума" по закреплению своей власти навечно. Поздравил турецкого коллегу.

Лукашенко поздравил еще одного коллегу, который собрался править вечно Сайт президента Беларуси

Александр Лукашенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны", сообщается на сайте белорусского президента.

"Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве. Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции", - говорится в поздравлении.

Напомним, что 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента. Президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году. Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года.

Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси в 1994 году. В 1996 году по результатам референдума о поправках в конституцию отсчет пятилетнего срока президентства начат заново, а Лукашенко получил дополнительные полномочия. Лукашенко также избирался президентом в 2001 году, 2006 году, в 2010 году и в 2015 году.