Трамп заявил, что сирийская политика Клинтон приведет к Третьей мировой войне — Reuters

Некоторые аналитики опасаются, что защита "безопасных зон" в Сирии может привести к прямому конфликту США с российскими ВВС.

Трамп подверг сомнениям то, как Клинтон сможет провести переговоры с Путиным после ряда обвинений в его адрес

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что планы его соперника на выборах от Демократической партии Хилари Клинтон относительно Сирии приведут к Третьей мировой войне из-за потенциального конфликта с вооруженными силами России.

"Клинтон может затянуть Соединенные Штаты в мировую войну со своей агрессивной позицией по разрешению конфликта в Сирии", - сказал Трамп в интервью Reutres.



Он отметил, что победа над "Исламским государством" является более приоритетной, чем убедить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку.

"Ассад — второстепенная проблема по сравнению с ИГИЛ", - заявил Трамп.



Он также подверг сомнениям то, как Клинтон сможет провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным после ряда обвинений в его адрес.



Агентство Reuters отмечает, что Хилари Клинтон призвала к созданию беспилотной зоны и "безопасных зон" на земле, чтобы защитить мирное населении Сирии. Некоторые аналитики опасаются, что защита этих зон может привести к прямому конфликту США с российскими ВВС в Сирии.



"Вы не больше не воюете с Сирией. Вы сражаетесь с Сирией, Россией и Ираном, понятно? Россия - ядерная страна, но такая, которая может использовать ядерное оружие против стран, которые только заявляют об этом", - сказал Трамп.

Ранее издание Bloomberg писало, что президентские выборы в США важны не только для американцев. Украина и Сирия стали странами, где от результата голосований 8 ноября может зависеть, как скоро появятся изменения, которые могут завершить кровопролитие.

В свою очередь президент США Барак Обама заявил, что поведение России подорвало международные нормы и любые предположения, что Соединенные Штаты посягнули на российские интересы являются неправильными.

Издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

А бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет. Не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.