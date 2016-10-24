В штабе Трампа признали отставание в президентской гонке

Однако штаб кандидата от республиканцев еще не потерял надежду на победу.

У Клинтон есть некоторое преимущество, признали в штабе Трампа Flickr/Michael Vadon

Штаб избирательной кампании Дональда Трампа признал его отставание в президентской гонке от кандидата от демократов Хиллари Клинтон за две недели до дня голосования.

"Мы позади. У нее (Клинтон – ред.) есть некоторое преимущество", - заявила глава избирательного штаба республиканского кандидата Келлиэнн Конвей в интервью телеканалу Эн-би-си.

"Но мы не сдаемся. Мы знаем, что можем выиграть", - добавила она.

Ранее Трамп признал, что может проиграть. Согласно последним опросам, Хиллари Клинтон уверенно лидирует и по стране в целом, и в нескольких штатах, которые могут решить судьбу выборов.

Глава избирательного штаба экс-госсекретаря Робби Мук заявил, что это будут "самые важные выборы в истории Америки". "На избирательные участки придет больше людей, чем когда-либо прежде", - сказал Мук в интервью Fox News.

Опросы в традиционно республиканских штатах - таких, как Юта и Аризона - показывают, что впервые за много лет эти штаты могут поддержать кандидата от Демократической партии.

Сообщалось, что Хиллари Клинтон опережает по популярности среди избирателей своего основного соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на 12%, согласно данным общенационального опроса, проведенного каналом ABC news.

Ранее сообщалось, что Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп. На предыдущих двух раундах также победила Клинтон.