Трамп может стать "ястребом" на стороне Украины – эксперт

Когда республиканец, став президентом США, поймет, что Путин не собирается с ним договариваться, он может изменить свою позицию.

Трамп руководствуется собственными эмоциями, поэтому если между ним и Путиным возникнет конфликт, он может стать на сторону Украины. Flickr/Gage Skidmore

Президентство Дональда Трампа для Украины будет неутешительным, поскольку его политика построена на эгоизме, а не на глубоких геополитических позициях. Но все же в вопросе Украины Трамп, как не странно, может стать или голубем или ястребом, настроенным против России.

Об этом в интервью для ZN.UA сказал старший научный сотрудник Atlantic Council Адриан Каратницкий.

"Его намерение – сначала попытаться найти modus vivendi с Путиным. Но я прогнозирую, что с Путиным будет очень трудно найти взаимопонимание, поскольку он стремится давлением доказать свое превосходство, могущество России. Это приведет к определенным конфликтам. И тогда, я думаю, Трамп может превратиться в ястреба", - пояснил эксперт.

Он добавил, что даже советники кандидата-республиканца делятся на два блока. Один из них - явно симпатизирует России. А другой блок – это традиционные "рейгановские" ястребы, которые поддерживают вооружение Украины.

"Я думаю, Трамп будет пользоваться обеими командами в процессе комплектации своей администрации и группы национальной безопасности. Но, к сожалению, не будет устойчивой золотой середины. И это тоже проблема для Украины, поскольку она на передовой геополитических конфликтов. И для нее не очень выгодно иметь такого импульсивного, темпераментного и не прогнозируемого кандидата", - добавил Каратницкий.

На протяжении кампании кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп сделал несколько скандальных комментариев относительно Украины. С Сначала он заявил, что рассмотрит признание Крыма территорией российским в случае своей победы. Впоследствии он даже повторил выдумки российской пропаганды, что якобы большинство людей на полуострове "хотели присоединиться к России". Также он заявил, что Россия не нападет на Украину, хотя это уже произошло. Хотя со временем как-то Трамп даже раскритиковал российского президидента за бомбардировки в Сирии.