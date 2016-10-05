Трамп впервые выступил с резкой критикой в адрес Путина и действий Кремля в Сирии

Кандидат в президенты США от республиканцев поменял риторику в адрес Москвы.

Россия нарушила сделку по Сирии, считает Трамп Flickr/Gage Skidmore

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия нарушила достигнутые с США договоренности о перемирии в Сирии.

"Россия нарушила сделку, сейчас они стреляют, они бомбят, и все такое, - заявил он, выступая в Аризоне. - Это должно быть прекращено, и прекращено быстро".

Трамп также фактически впервые выступил с критикой в адрес российского президента. В частности, он заявил, что российский лидер Владимир Путин "не испытывает уважения" ни к президенту США Бараку Обаме, ни к кандидату в президенты от Демократической партии, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Хота совсем недавно, Трамп заявлял, что Путин - более сильный лидер, чем Обама.

Накануне, издание Washington Post сообщило, что до Трампа наконец дошло, что не стоит хвалить Путина. Редакция издания в своей статье, в частности, имела ввиду последние высказывания кандидата-республиканца во время недавнего выступления в Polish American Congress. Республиканец тогда не скупился на похвалу в адрес Польши и даже пообещал отменить американские визы для поляков. А ведь много американцев с восточноевропейскими корнями возмутились, когда Трамп в эфире NBC хвалил Путина и называл его "большим лидером, чем президент Барак Обама". По статистике, в США живет 5,6 миллионов выходцев из Восточной Европы. Большинство из них живут в штатах, которые до сих пор однозначно не стали на сторону одного из кандидатов на выборах. Поэтому их голос может оказаться влиятельным.

Как подчеркивало WP, восхваляя Путина, миллиардер фактически толкает их в руки Хиллари Клинтон. Если Трамп потерпит поражение на выборах, тогда можно будет предположить, что Россия действительно повлияла на выборы в США, но не так, как большинство ожидало.